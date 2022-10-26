Gizelly Bicalho briga com parentes e pede para passar o Natal com Lula

Gizelly Bicalho pediu para passar o Natal com Lula e a esposa, Janja Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Faltando apenas quatro dias para as eleições presidenciais no Brasil, o momento tem mexido com a estrutura familiar no mundo dos famosos. Depois da briga pública entre o cantor Leonardo e o seu filho caçula, João Guilherme , após o sertanejo se encontrar com o atual líder de estado, agora foi a vez da ex-BBB Gizelly Bicalho desabafar sobre a treta com os parentes.

No Twitter, a capixaba pediu para passar o Natal com Lula e a esposa, Janja. "Ei, Lula e Janja o negócio é o seguinte: eu briguei com minha família toda e não tenho onde passar o Natal, tem como eu passar com vocês? Aí eu preciso levar minha mãe e a vó também, pode ser???", escreveu.

Ei @LulaOficial e @JanjaLula o negócio é o seguinte: eu briguei com minha família toda e não tenho onde passar o natal, tem como eu passar com vcs? Aí eu preciso levar minha mãe e a vó tbm, pode ser??? — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) October 25, 2022

Diversos fãs responderam Gizelly. "Posso ir junto? To sem lugar pra passar o Natal também", disse uma. Outra seguidora escreveu: "Olha da pra fazer um festão porque tá meio mundo brigado com a família. Kkkkkk".