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Eleições 2022

Gizelly Bicalho briga com parentes e pede para passar o Natal com Lula

No Twitter, a ex-BBB postou que brigou com os parentes e não tem onde passar o Natal. Janja, esposa de Lula, respondeu a capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 18:31

A ex-BBB Gizelly Bicalho
Gizelly Bicalho pediu para passar o Natal com Lula e a esposa, Janja Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Faltando apenas quatro dias para as eleições presidenciais no Brasil, o momento tem mexido com a estrutura familiar no mundo dos famosos. Depois da briga pública entre o cantor Leonardo e o seu filho caçula, João Guilherme, após o sertanejo se encontrar com o atual líder de estado, agora foi a vez da ex-BBB Gizelly Bicalho desabafar sobre a treta com os parentes. 
No Twitter, a capixaba pediu para passar o Natal com Lula e a esposa, Janja. "Ei, Lula e Janja o negócio é o seguinte: eu briguei com minha família toda e não tenho onde passar o Natal, tem como eu passar com vocês? Aí eu preciso levar minha mãe e a vó também, pode ser???", escreveu. 
Diversos fãs responderam Gizelly. "Posso ir junto? To sem lugar pra passar o Natal também", disse uma. Outra seguidora escreveu: "Olha da pra fazer um festão porque tá meio mundo brigado com a família. Kkkkkk". 
Quem também comentou o post foi Janja, esposa do candidato Lula. "Ahh íamos adorar, mas espero que após o dia 30 o amor e a união prevaleçam e as famílias possam voltar a se reunir em paz. Beijos nossos", escreveu a socióloga. 

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