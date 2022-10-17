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João Guilherme, filho de Leonardo, critica apoio do pai a Bolsonaro

O ator João Guilherme Ávila, 20, filho do cantor sertanejo Leonardo, criticou nas redes sociais o apoio do pai à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) , na tarde desta segunda-feira (17).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 20:02

O ator João Guilherme Ávila, 20, filho do cantor sertanejo Leonardo, criticou nas redes sociais o apoio do pai à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) , na tarde desta segunda-feira (17). Ele fez vários posts no Twitter após encontro de cantores sertanejos com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, declarando apoio no segundo turno das eleições.
João Guilherme diz que votou em PA no paredão
João Guilherme criticou o apoio do pai à reeleição do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme
"Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos... Mas joga no time errado e está cego", tuitou João Guilherme. "Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu em outro post.
O ator escreveu que é como se não tivesse duas irmãs mais velhas, que já tiveram 14 e 15 anos ou sobrinhas - em referência a uma declaração de Bolsonaro em um podcast em que ele usa a expressão "pintou um clima" para se referir a adolescentes venezuelanas viralizou nas redes sociais e virou munição de adversários do presidente.
João Guilherme também lembrou as pessoas que morreram por Covid no Brasil. "Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu o pai. Eu amo ele, por isso peço perdão."
O ator, que declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de outubro, falou ainda que apoiadores de Bolsonaro temem tanto o "perigo vermelho" e a "mão de Bolsonaro está cheia de sangue". O posicionamento veio apenas um dia depois que Leonardo e Zé Felipe demonstrarem apoio ao atual presidente em um vídeo que circulou na internet.
Criticado por internautas que falaram que ele é sustentado por Leonardo, o ator pediu para pararem com esses discursos porque pensa diferente do pai. "Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. Nunca dependi dele [Leonardo]", escreveu João Guilherme, acrescentando que pensão alimentícia é direito da mãe para cuidar de uma criança gerada por duas pessoas.

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