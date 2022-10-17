Bandas Psirico e Samba Trator trocam agressões em show na Bahia; vídeo

O clima esquentou, neste domingo (16), entre as bandas Psirico, liderada pelo cantor Márcio Victor, e Samba Trator. Uma discussão entre os integrantes dos grupos durante o evento Samba da Feira, em Salvador, na Bahia, resultou em uma briga generalizada com várias trocas de agressões.
O empresário da banda Samba Trator disse ao site G1 que a confusão teria começado após os músicos do grupo tentarem cumprimentar o vocalista do Psirico, Márcio Victor. De acordo com ele, um produtor do cantor teria afastado a equipe de forma grosseira, o que acabou motivando o desentendimento.
O empresário ainda afirmou que Márcio Victor não se envolveu na briga. As imagens gravadas pelo público no local mostram as equipes das bandas discutindo e se empurrando com chutes e socos. Em um determinado momento, dois homens aparecem segurando barras de metal para agredir um ao outro.
A briga resultou também na perda de vários equipamentos que acabaram sendo destruídos durante a confusão. Segundo o G1, a banda Samba Trator não se apresentou mais no evento e a organização se desculpou pelo episódio. Não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas.
Os fãs que estavam prestigiando o show reagiram no momento da briga e começaram a vaiar. Na web, internautas lamentaram a situação. “As pessoas querem resolver tudo de hoje em dia na base da violência. Lamentável”, disse um perfil. “Povo acha mesmo que não se pode chegar perto e pôr a mão em um cantor que gera uma tremenda confusão”, escreveu outra seguidora.