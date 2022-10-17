Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão

Bandas Psirico e Samba Trator trocam agressões em show na Bahia; vídeo

Integrantes das bandas se desentenderam durante um evento, neste domingo (16), em Salvador, e acabaram se envolvendo em uma briga generalizada com socos, chutes e empurrões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 12:38

Discussão entre as bandas Psirico e Samba Trator termina com briga generalizada de músicos em cima de palco na Bahia
Discussão entre as bandas Psirico e Samba Trator termina com briga generalizada de músicos em cima de palco na Bahia Crédito: Reprodução/Twitter
O clima esquentou, neste domingo (16), entre as bandas Psirico, liderada pelo cantor Márcio Victor, e Samba Trator. Uma discussão entre os integrantes dos grupos durante o evento Samba da Feira, em Salvador, na Bahia, resultou em uma briga generalizada com várias trocas de agressões.
O empresário da banda Samba Trator disse ao site G1 que a confusão teria começado após os músicos do grupo tentarem cumprimentar o vocalista do Psirico, Márcio Victor. De acordo com ele, um produtor do cantor teria afastado a equipe de forma grosseira, o que acabou motivando o desentendimento.
O empresário ainda afirmou que Márcio Victor não se envolveu na briga. As imagens gravadas pelo público no local mostram as equipes das bandas discutindo e se empurrando com chutes e socos. Em um determinado momento, dois homens aparecem segurando barras de metal para agredir um ao outro.
A briga resultou também na perda de vários equipamentos que acabaram sendo destruídos durante a confusão. Segundo o G1, a banda Samba Trator não se apresentou mais no evento e a organização se desculpou pelo episódio. Não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas.
Os fãs que estavam prestigiando o show reagiram no momento da briga e começaram a vaiar. Na web, internautas lamentaram a situação. “As pessoas querem resolver tudo de hoje em dia na base da violência. Lamentável”, disse um perfil. “Povo acha mesmo que não se pode chegar perto e pôr a mão em um cantor que gera uma tremenda confusão”, escreveu outra seguidora.

Veja Também

Gisele Bündchen e Tom Brady vão dividir fortuna de mais de R$ 3 bilhões

Megan Thee Stallion tem casa invadida e ladrões levam US$ 400 mil

Dado Dolabella se muda para casa de Wanessa em SP, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica são afastados das ruas
Imagem de destaque
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo
Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados