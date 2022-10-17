Bandas Psirico e Samba Trator trocam agressões em show na Bahia; vídeo

Discussão entre as bandas Psirico e Samba Trator termina com briga generalizada de músicos em cima de palco na Bahia Crédito: Reprodução/Twitter

O clima esquentou, neste domingo (16), entre as bandas Psirico, liderada pelo cantor Márcio Victor, e Samba Trator. Uma discussão entre os integrantes dos grupos durante o evento Samba da Feira, em Salvador, na Bahia, resultou em uma briga generalizada com várias trocas de agressões.

O empresário da banda Samba Trator disse ao site G1 que a confusão teria começado após os músicos do grupo tentarem cumprimentar o vocalista do Psirico, Márcio Victor. De acordo com ele, um produtor do cantor teria afastado a equipe de forma grosseira, o que acabou motivando o desentendimento.

O empresário ainda afirmou que Márcio Victor não se envolveu na briga. As imagens gravadas pelo público no local mostram as equipes das bandas discutindo e se empurrando com chutes e socos. Em um determinado momento, dois homens aparecem segurando barras de metal para agredir um ao outro.

? Integrantes do Psirico e do Samba Trator trocam socos no palco na noite deste domingo (16) em Feira de Santana na Bahia



Motivo da confusão ainda é um mistério pic.twitter.com/IdEbQxrWlg — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) October 17, 2022

A briga resultou também na perda de vários equipamentos que acabaram sendo destruídos durante a confusão. Segundo o G1, a banda Samba Trator não se apresentou mais no evento e a organização se desculpou pelo episódio. Não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas.