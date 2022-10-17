Megan Thee Stallion tem casa invadida e ladrões levam US$ 400 mil

Megan Thee Stallion teve a casa invadida Crédito: Fotoarena/Folhapress

Megan Thee Stallion teve sua casa invadida por dois homens na noite desta quinta-feira, 13. De acordo com o site TMZ, os ladrões levaram cerca de US$ 400 mil em dinheiro e equipamentos eletrônicos.

Os criminosos usaram capas e luvas e quebraram uma porta de vidro nos fundos para invadir o imóvel, que estava vazio no momento. Neste sábado, 15, ela participou do Saturday Night Live (SNL), nos Estados Unidos.

Além de ter apresentado o monólogo de abertura e participado de algumas esquetes ao longo da noite, Megan fez duas performances musicais com faixas do Traumanize (2022): ela cantou Anxiety e um medley de NDA e Plan B.

Após a participação, ela desabafou no Twitter sobre o ocorrido: "Eu realmente tenho que pausar. Estou muito cansada, fisicamente e emocionalmente".