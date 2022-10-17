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Megan Thee Stallion tem casa invadida e ladrões levam US$ 400 mil

Após o ocorrido, cantora desabafou: ‘Estou muito cansada, fisicamente e emocionalmente’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 08:15

Megan Thee Stallion teve a casa invadida
Megan Thee Stallion teve a casa invadida Crédito: Fotoarena/Folhapress
Megan Thee Stallion teve sua casa invadida por dois homens na noite desta quinta-feira, 13. De acordo com o site TMZ, os ladrões levaram cerca de US$ 400 mil em dinheiro e equipamentos eletrônicos.
Os criminosos usaram capas e luvas e quebraram uma porta de vidro nos fundos para invadir o imóvel, que estava vazio no momento. Neste sábado, 15, ela participou do Saturday Night Live (SNL), nos Estados Unidos.
Além de ter apresentado o monólogo de abertura e participado de algumas esquetes ao longo da noite, Megan fez duas performances musicais com faixas do Traumanize (2022): ela cantou Anxiety e um medley de NDA e Plan B.
Após a participação, ela desabafou no Twitter sobre o ocorrido: "Eu realmente tenho que pausar. Estou muito cansada, fisicamente e emocionalmente".

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