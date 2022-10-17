Dado Dolabella se muda para casa de Wanessa em SP, diz jornal

Dado Dolabella se muda de vez para casa de Wanessa, diz jornal Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa

Vida que segue. Após seis meses de relacionamento, Dado Dolabella se mudou para a casa de Wanessa Camargo. De acordo com informações do jornal Extra, o ator foi passar uma temporada na casa da amada , durante o período de ensaios do novo show da cantora, realizado na última semana, e por lá tem ficado.

Segundo a publicação, apesar da estadia na capital paulista, o ator ainda mantém a residência de Alto Paraíso, em Goiás. Dado e Wanessa já foram vistos algumas vezes no local, inclusive fazendo um retiro para buscar a “cura espirtitual”.

Juntos há seis meses, o casal está vivendo dias de muito amor. Prova disso foram as declarações de amor nas redes sociai s e durante a apresentação da namorada, no último sábado (15). Na ocasião, Dolabella pediu para a amada atender uma ligação de cima do palco. Os fãs foram à loucura com a mensagem fofa do artista.

“Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher foda que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa (…). Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar na gente esse gostinho de céu. Shine it on”, disse Dado na ligação.

Na sequência, Wanessa embalou no sucesso "Amor não deixa", cujo clipe lançado em 2000, contou com a participação de Dado. Já no domingo, a ex-mulher do capixaba Marcus Buaiz levou seu atual namorado para um jantar de aniversário na casa da irmã Camilla Camargo. Zezé Di Camargo também estava presente na festa com a esposa Graciele Lacerda.

ASSUMIDOS

Dado Dolabella e Wanessa Camargo não fazem mais questão de esconder que estão apaixonados. A cantora fez um show em São Paulo na noite da última terça-feira, e o ator posou para uma foto ao lado dela nos bastidores da apresentação. Além do casal, o clique também mostra a equipe e o filho da artista, José Marcus, de 10 anos, com o rosto coladinho no da mãe.