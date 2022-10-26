Famosos lamentam morte de Susana Naspolini, jornalista da TV Globo

Fátima Bernardes prestou homenagens a Susana Naspolini Crédito: Instagram/@fatimabernardes

"Julia, querida, sinta-se abraçada. Sua mãe foi uma grande mulher. Estamos todos mais tristes hoje", escreveu Fátima Bernardes, no post de Julia que comunicava a morte da mãe.

Quem também se manifestou foi a apresentadora Ana Paula Araújo, parceira de Susana no telejornalismo da Globo. "Julinha tão querida… Sua mãe mora pra sempre no coração de tantos de nós… Fique em paz", escreveu ela no mesmo post.

Nomes como Boninho, Rainha Matos, Renata Capucci, Flávia Januzzi, Mariana Grozz e Beth Goulart também escreveram nos comentários do post de Julia. "Julinha… sua mãe é um ser de luz. Ela ficará pra sempre nos nossos corações. Que Deus a acolha com todo o amor que ela sempre teve pela vida e pelas pessoas. Me sinto muito privilegiada de ter convivido com a alegria, a simplicidade e a generosidade dela. Meus profundos sentimentos. Força, minha querida", escreveu Flávia.

"Julinha, sua mãe é nosso orgulho. Lembre sempre disso. E lembre que pode contar comigo sempre. Para sempre. Um beijo muito carinhoso em você e na sua família. To aqui", comentou Beth Goulart.

"Júlia querida, sua mãe estará sempre com você. Susana é um exemplo de força e alegria pra todos nós", comentou Leilane Neubarth.

"Julinha tão querida? Sua mãe mora pra sempre no coração de tantos de nós? Fique em paz", comentou a jornalista Ana Paula Araújo.

Na conta própria do Instagram, Fátima deixou sua homenagem. "Infelizmente, a querida @susananaspolini se foi hoje. Ela era doce, feliz, guerreira, uma mãe apaixonada, uma profissional talentosa e encantada com o jornalismo. Sabia olhar, falar e ouvir as pessoas. Meu beijo sincero na Júlia e em toda a família, amigos e os milhares de fãs que conquistou com seu brilhantismo".

"Toda força pra filha Júlia e pra todos amigos e familiares", escreveu Sabrina Sato no post de Fátima. O humorista Marcos Veras foi outro famoso a comentar no post de Fátima. "Que tristeza. Uma pena! Uma pessoa tão alegre e importante para o Brasil e principalmente para o carioca". Rafael Zulu e Lulu Santos deixaram corações nos comentários

"Susana Naspolini criou uma nova linguagem na TV. Foi pioneira, é copiada. Um Sucesso absoluto. Símbolo de alegria, de obstinação, de humanidade. Tinha energia dominante. Carisma na essência. E quando uma força dessas desaparece, fica um vazio, uma lacuna. Perdem, não só nossa amada Julinha e família. Perdem também o Jornalismo e o Estado do Rio de Janeiro. Sinto demais. Choro aqui. Um choro doído. Rezo muito por você, minha querida, Su. Seguirei te olhando assim, com eterna admiração. Descanse, Naspolini. Saudades desde já", postou Mariana Gross, apresentadora do RJ1, em sua conta no Instagram.

"Vizinha, a verdade é que eu to morando em outro bairro faz tempo, mas não te contei pq queria que vc continuasse me chamando de vizinho, gostava de ter coisas em comum com vc... Agora, vieram me contar que foi vc quem se mudou. Que saudade vc vai deixar, vizinha! O nosso trabalho, o nosso bairro, a nossa cidade, essa enorme vizinhança q vc desbravou como ninguém, vão sentir muito a sua falta", diz trecho da publicação do repórter Danilo Vieira, no Instagram.