Outubro é o mês do divórcio? Veja casais famosos que separaram no mês

Casamentos de Iza, Lexa e Carlinhos Maia chegam ao fim Crédito: Reprodução/Instagram

Outubro pode tomar as vezes de agosto e se tornar o mês dos divórcios (segundo pesquisa da Universidade de Washington o mês divide o título com março), pelo menos no mundo dos famosos. Faltando seis dias para o fim do mês, outubro já soma, pelo menos, oito separações até o momento.

Cláudia Abreu e José Henrique da Fonseca

No início do mês, a atriz Claudia Abreu e o cineasta José Henrique Fonseca se separaram após 25 anos de casamento. Apesar do divórcio, eles seguem sócios na produtora Zola Filmes. Em mais de duas décadas juntos, eles tiveram quatro filhos: Maria, 21, Felipa, 15, José Joaquim, 12, e Pedro Henrique, 10.

Claudia Abreu e José Henrique Fonseca seguem sócios em produtora Crédito: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi e Arthur Aguiar

No dia 6 de outubro, foi a vez de Maíra Cardi e Arthur Aguiar anunciarem o fim do casório. Depois de idas e vindas, a influencer publicou uma foto do casal com a legenda: "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos". A relação deles segue bem, tanto que se reuniram para celebrar o aniversário de 4 anos da filha, Sophia, completados na última terça-feira, 18.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi Crédito: Instagram/@arthuraguiar

Jojo Todynho e Lucas Souza - Vai e volta

Quem teve uma crise na relação que rendeu uma separação relâmpago foi o casal Jojo Todynho e Lucas Souza. O anúncio foi feito por Lucas no dia 8 de outubro . "Comunico que eu e Jordana não estamos mais casados! Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim", publicou ele no Instagram.

Tudo durou 24 horas. No dia seguinte, o militar apagou as postagens sobre o término e Jojo afirmou que seguia casada. "Passando aqui para falar que está tudo bem. Está tudo bem entre mim e a Jojo também. A gente já conversou. Está tudo certo. Eu gostaria de pedir desculpas a ela publicamente. Me retratar publicamente. Falar que está tudo bem", disse.

Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro deste ano Crédito: Reprodução/Instagram

Priscila Pires e João Reis

A ex-BBB e o personal trainer terminaram o casamento de quatro anos. O anúncio foi feito no dia 10 de outubro pelo Instagram. "Eu e João não somos mais um casal. Nosso casamento chegou ao fim!", postou Priscila.

Priscila Pires anuncia fim do casamento com o personal trainer João Reis Crédito: Reprodução/Instagram

Iza e Sérgio Santos

No mesmo dia, a cantora Iza anunciou o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santo s, oficializado em 2018. "A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mas íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo.”

“Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos", escreveu a cantora.

Iza anuncia o fim do casamento com Sérgio Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@sergiosantos

Helena Fernandes e José Alvarenga

Após 22 anos de casados, a atriz e o diretor anunciaram a separação. Em entrevista à Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, no dia 20, Helena contou que o fim do casamento não abalou sua relação com Alvarenga: "Somos amigos". Eles são pais de Antônio, de 20, e Lucas, de 18. A atriz ainda é mãe de Yan, de 34, com o fotógrafo André Telles.

Helena Fernandes e o diretor José Alvarenga ao lado da família Crédito: Reprodução/Instagram

Lexa e MC Guimê

O casal de cantores anunciou o fim da relação de sete anos no último sábado (22) . "Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta. Guimê, você foi de longe umas das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem. Te amarei pra sempre, Dantas. Pra sempre, Sra Dantas", escreveu a funkeira.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

No dia seguinte a Lexa e Guimê, quem anunciou o fim do romance foi o influenciador Carlinhos Maia . Ele e Lucas Guimarães terminaram a relação de 13 anos. Segundo Carlinhos, ele segue admiriando Lucas, mas o amor dos dois "se transformou em irmandade".

Gisele Bündchen e Tom Brady

Apesar de não ter um anúncio oficial, a imprensa internacional afirma que a modelo e o jogador de futebol americano estão morando em casas separadas e teriam acionado advogados para tratar do divórcio.