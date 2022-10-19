Wanessa Camargo vem ao ES pela primeira vez após separação

A cantora Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@wanessa

Wanessa Camargo deve voltar ao ES no fim do mês. A cantora vem a trabalho gravar comerciais para uma rede de clínicas de estética com sede em Colatina, Noroeste do Estado. A chegada está marcada para o dia 29 com direito a uma agenda cheia de compromissos na Princesinha do Norte.

"O objetivo de trazê-la mais uma vez à nossa sede em Colatina é coletar o maior número de material comercial possível para o nosso marketing desenvolver ações internas e externas com a imagem dela. Com isso, a gente consegue maior visibilidade no mercado nacional", comenta o cirurgião-dentista e sócio da empresa, Ivair Máximo.

Se Dado Dolabella será presença confirmada em terras capixabas, ainda não se sabe. Mas, esta é a primeira vinda de Wanessa ao ES após a separação de Marcus Buaiz ocorrida em maio deste ano.