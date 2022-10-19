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Wanessa Camargo vem ao ES pela primeira vez após separação

Cantora chega no fim do mês a trabalho para gravar comerciais para marca de Colatina
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 15:37

A cantora Wanessa Camargo
A cantora Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@wanessa
Wanessa Camargo deve voltar ao ES no fim do mês. A cantora vem a trabalho gravar comerciais para uma rede de clínicas de estética com sede em Colatina, Noroeste do Estado. A chegada está marcada para o dia 29 com direito a uma agenda cheia de compromissos na Princesinha do Norte.
"O objetivo de trazê-la mais uma vez à nossa sede em Colatina é coletar o maior número de material comercial possível para o nosso marketing desenvolver ações internas e externas com a imagem dela. Com isso, a gente consegue maior visibilidade no mercado nacional", comenta o cirurgião-dentista e sócio da empresa, Ivair Máximo.
Se Dado Dolabella será presença confirmada em terras capixabas, ainda não se sabe. Mas, esta é a primeira vinda de Wanessa ao ES após a separação de Marcus Buaiz ocorrida em maio deste ano.
Wanessa segue firme no romance com Dado e nos compromissos de trabalho. No último sábado (15), ela iniciou a turnê "Livre", com sucessos de sua carreira de mais de 20 anos. A próxima apresentação dela será no dia 19 de novembro, no Festival Eletriza, em São Paulo, que terá ainda nomes como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Priscilla Alcântara e Marina Sena.

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