Wanessa Camargo vem ao ES pela primeira vez após separação

Wanessa Camargo deve voltar ao ES no fim do mês. A cantora vem a trabalho gravar comerciais para uma rede de clínicas de estética com sede em Colatina, Noroeste do Estado. A chegada está marcada para o dia 29 com direito a uma agenda cheia de compromissos na Princesinha do Norte.
"O objetivo de trazê-la mais uma vez à nossa sede em Colatina é coletar o maior número de material comercial possível para o nosso marketing desenvolver ações internas e externas com a imagem dela. Com isso, a gente consegue maior visibilidade no mercado nacional", comenta o cirurgião-dentista e sócio da empresa, Ivair Máximo.
Se Dado Dolabella será presença confirmada em terras capixabas, ainda não se sabe. Mas, esta é a primeira vinda de Wanessa ao ES após a separação de Marcus Buaiz ocorrida em maio deste ano.
Wanessa segue firme no romance com Dado e nos compromissos de trabalho. No último sábado (15), ela iniciou a turnê "Livre", com sucessos de sua carreira de mais de 20 anos. A próxima apresentação dela será no dia 19 de novembro, no Festival Eletriza, em São Paulo, que terá ainda nomes como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Priscilla Alcântara e Marina Sena.