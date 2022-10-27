Linn da Quebrada vence prêmio de Mulher do Ano e é alvo transfobia

Linn da Quebrada foi alvo de ataques transfóbicos nesta quarta-feira, 26, nas redes sociais. As ofensas aconteceram após a artista ganhar o prêmio de Mulher do Ano do Geração Glamour 2022. Em comentários no Instagram, usuários tentaram invalidar a conquista: "já temos uma ganhadora do ano e se trata de um ganhador. Se considerarmos que é um homem, como se diz hoje em dia, biológico", disse uma usuária.