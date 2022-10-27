Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Famosos

'Angelina Jolie Zumbi' revela seu rosto pela 1ª vez após deixar prisão no Irã

Ela ficou conhecida na internet por parecer um "cadáver" da atriz norte-americana
Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 11:39

Angelina Jolie Zumbi' revela seu rosto pela 1ª vez Crédito: Reprodução/@sahartabar__officialx
"Angelina Jolie Zumbi", cujo nome real é Fatemeh Khishvand, revelou seu verdadeiro rosto pela primeira vez durante entrevista ao canal iraniano Rokna News, após deixar a prisão. Ela ficou conhecida na internet por parecer um "cadáver" da atriz norte-americana.
O público acreditava que ela se submetera a diversas cirurgias plásticas com objetivo de alterar sua aparência. Ela admitiu que as fotos publicadas nas redes sociais, na verdade, são tratadas com maquiagens, filtros e montagens.
"O ciberespaço era uma maneira fácil [de conseguir fama]. Foi muito mais fácil do que se tornar uma atriz" disse ela segundo o DailyMail.
Ainda conforme o site, a prisão de Fatemeh aconteceu devido as suas postagens na web. Além disso, ela foi encarcerada por obscenidade e insulto ao hijab e, em 2019, condenada a 10 anos de prisão por corrupção e blasfêmia. Porém, foi liberta após 14 meses de reclusão.
Ao sair da prisão, Fatemeh Khishvand, que se passava por
Ao sair da prisão, Fatemeh Khishvand, que se passava por "Angelina Jolie zumbi", deu entrevista a uma TV estatal Crédito: Reprodução/Rokna News

PRISÃO POR USO DE INSTAGRAM

A ativista e jornalista Masih Alinejad, na época, fez um tweet para questionar a prisão da jovem: "10 anos de prisão para a influenciadora iraniana que usou maquiagem e Photoshop para se tornar uma zumbi da Angelina Jolie. Ela tem apenas 19 anos. Sua piada a levou para a cadeia".
Khishvand chegou a pedir ajuda da atriz para ser liberta da prisão. "A República Islâmica tem um histórico de atormentar mulheres. Precisamos nos unir para acabar com esse apartheid de gênero".
O Monitor de Direitos Humanos do Irã descreveu a prisão onde a influenciadora ficou detida como "a mais perigosa e pior prisão para mulheres" do país "devido a suas condições médicas e psicológicas desumanas", segundo o portal Mirror do Reino Unido.

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados