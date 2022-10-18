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Babá afirma que Olivia Wilde traiu ex com Harry Styles e diretora rebate

O Daily Mail divulgou nesta segunda-feira, 17, uma entrevista polêmica com a ex-babá dos filhos de Jason Sudeikis e Olivia Wilde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 11:46

Harry Styles no clipe de As It Was
Harry Styles no clipe de As It Was Crédito: Reprodução/YouTube
O Daily Mail divulgou nesta segunda-feira, 17, uma entrevista polêmica com a ex-babá dos filhos de Jason Sudeikis e Olivia Wilde. O ex-casal se separou em 2020 e, segundo a babá, a diretora traiu o ex-noivo com Harry Styles.
Segundo a mulher, que preferiu não se identificar, Sudeikis descobriu os detalhes quando encontrou um smartwatch esquecido pela então noiva, que continha troca de mensagens entre ela e o músico. "Na manhã de segunda-feira, 9 de novembro [2020], quando voltei de um fim de semana de folga, [Sudeikis] estava chorando muito. Eu não sabia o que tinha acontecido".
"Ele dizia: 'ela nos deixou. Ela deu em cima dele. Ela deu o primeiro passo. Ela o beijou em um dos jantares que eles fizeram para o elenco [de Não Se Preocupe, Querida] em Palm Springs. Ela fez isso'", disse. Segundo a babá, depois disso, Sudeikis proibiu os funcionários de ouvirem qualquer música de Harry Styles em sua casa.
A mulher ainda teria presenciado Jason Sudeikis enfurecido ao ver Olivia preparar uma salada para Harry. Ele gritou com a ex-noiva, filmou e tentou impedi-la de sair, ao se jogar debaixo do carro da diretora. "Na noite em que ela saiu com essa salada, ele tinha perseguido ela e a filmado pela casa. Olivia chegou a dizer que tinha medo dele".
Os serviços da babá para a família terminaram em 1º de fevereiro de 2021, quando ela foi demitida por um Sudeikis "bêbado e fora de controle". Boatos de que a diretora havia traído o ex-noivo com o cantor já circulavam nas redes sociais, porém, em entrevista anterior a Vanity Fair, ela garantiu: "nosso relacionamento acabou muito antes de eu conhecer Harry".
A tensão em torno desse término já foi relatada outras vezes. Em abril, ela foi surpreendida e constrangida com a entrega de um envelope judicial enviado pelo ex enquanto apresentava seu novo filme no palco da CinemaCon.

EX-CASAL SE PRONUNCIA

O ex-casal enviou um comunicado conjunto ao Page Six condenando as alegações feitas pela ex-babá dos filhos deles, Daisy, 6 ano, e Otis, 8. "Como pais, é extremamente incômodo descobrir que uma ex-babá das nossas duas crianças pequenas tenha optado por fazer acusações falsas e sem fundamento em público".
O comunicado encerra dizendo: "os 18 meses de ameaças dela contra nós, contra pessoas amadas, amigos próximos e colegas chegou ao seu ápice. Vamos continuar focados na criação e na proteção das nossas crianças, com a esperança concreta de que ela decida deixar a nossa família em paz".

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