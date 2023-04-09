Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Horóscopo

Como comer chocolate sem exagerar na Páscoa

Compartilho um passo a passo de Mindful Eating para você estar mais consciente na hora de comer e aproveitar o momento
Personare

Personare

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 08:00

Como comer chocolate sem exagerar na Páscoa
Como comer chocolate sem exagerar na Páscoa Crédito: Personare
A Páscoa é um período de celebrações, encontros e… chocolate. Se você está com receio ou não sabe como lidar com isso, existe uma técnica que ensina como comer chocolate sem exagerar.
A prática se chama Mindful Eating, que pode ser traduzida como Comer com Consciência Plena, e pode ser realizada sem necessidade de mais nada além da sua vontade.
A ideia é ter mais atenção na hora de comer chocolate (ou qualquer outro alimento) e escutar o que o seu corpo precisa (veja mais dicas aqui). Por isso, compartilho um passo a passo super fácil a seguir.
Este é um primeiro passo. Experimente! Se você tiver muita dificuldade para executar a prática, estiver notando dificuldades na sua relação com a comida ou tentando muitas dietas sem sucesso, é interessante se aprofundar no Mindful Eating.
Fazer as pazes com a comida e seu corpo é, sim, possível!

Como comer chocolate: passo a passo

Acompanhe o vídeo e veja logo a seguir a descrição do passo a passo para comer chocolate sem exagerar nesta Páscoa.
  • Escolha o seu chocolate preferido.
  • Faça uma pausa e traga a atenção à respiração, às sensações do corpo. Note os pensamentos e as emoções do momento.
  • Comece olhando a embalagem. Abra com cuidado e note os sinais que o seu corpo mostra sobre querer, de fato, comer esse doce. Veio algum pensamento? A boca salivou? Quer abrir logo a embalagem?
  • Pegue um pedaço e coloque na mão. Observe as cores, o formato, a textura. Sinta o peso daquele tablete na mão.
  • Sinta o cheiro. Faça uma pausa e note as sensações do corpo. Sinta novamente o cheiro do chocolate.
  • Antes de levar à boca, note os sinais de que realmente quer comer esse doce, como a boca salivando, a barriga com uma sensação de vazio, aquela curiosidade de sentir o sabor…. Se não tiver vontade, respeite o seu corpo e deixe para outro momento.
  • Pegue um pedaço do chocolate e coloque na boca. Não morda ainda, espere derreter um pouco. Note a textura, os diferentes sabores ao colocar na boca e depois, ao derreter. Só então comece a mastigar lentamente.
  • Deguste calmamente esse primeiro pedaço. O que você percebe ao comer com mais atenção?
  • Faça uma pausa. Escolha se deseja comer mais um pedaço com essa consciência. A cada quadradinho escolhido, note as sensações e veja como se modificam. O sabor é um grande aliado para compreender se você quer mesmo continuar comendo.
  • Perceba os sinais de preenchimento e entenda quando quer parar de comer. Note as sensações no corpo. Como estão os pensamentos e as emoções? Você percebe a sensação de satisfação?
  • Luiza Camargo Mendes. Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuação. E-mail: [email protected]

Veja Também

Duas semanas para o primeiro Eclipse Solar do ano: saiba tudo

Entenda o significado do número 3 tatuado por Anitta

Mercúrio Retrógrado, Eclipse e mais: veja o calendário astrológico de abril de 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados