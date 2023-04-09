Como comer chocolate sem exagerar na Páscoa Crédito: Personare

A Páscoa é um período de celebrações, encontros e… chocolate. Se você está com receio ou não sabe como lidar com isso, existe uma técnica que ensina como comer chocolate sem exagerar.

A prática se chama Mindful Eating, que pode ser traduzida como Comer com Consciência Plena, e pode ser realizada sem necessidade de mais nada além da sua vontade.

Este é um primeiro passo. Experimente! Se você tiver muita dificuldade para executar a prática, estiver notando dificuldades na sua relação com a comida ou tentando muitas dietas sem sucesso, é interessante se aprofundar no Mindful Eating.

Fazer as pazes com a comida e seu corpo é, sim, possível!

Como comer chocolate: passo a passo

Acompanhe o vídeo e veja logo a seguir a descrição do passo a passo para comer chocolate sem exagerar nesta Páscoa.

Escolha o seu chocolate preferido.

Faça uma pausa e traga a atenção à respiração, às sensações do corpo. Note os pensamentos e as emoções do momento.

Comece olhando a embalagem. Abra com cuidado e note os sinais que o seu corpo mostra sobre querer, de fato, comer esse doce. Veio algum pensamento? A boca salivou? Quer abrir logo a embalagem?

Pegue um pedaço e coloque na mão. Observe as cores, o formato, a textura. Sinta o peso daquele tablete na mão.

Sinta o cheiro. Faça uma pausa e note as sensações do corpo. Sinta novamente o cheiro do chocolate.

Antes de levar à boca, note os sinais de que realmente quer comer esse doce, como a boca salivando, a barriga com uma sensação de vazio, aquela curiosidade de sentir o sabor…. Se não tiver vontade, respeite o seu corpo e deixe para outro momento.

Pegue um pedaço do chocolate e coloque na boca. Não morda ainda, espere derreter um pouco. Note a textura, os diferentes sabores ao colocar na boca e depois, ao derreter. Só então comece a mastigar lentamente.

Deguste calmamente esse primeiro pedaço. O que você percebe ao comer com mais atenção?

Faça uma pausa. Escolha se deseja comer mais um pedaço com essa consciência. A cada quadradinho escolhido, note as sensações e veja como se modificam. O sabor é um grande aliado para compreender se você quer mesmo continuar comendo.

Perceba os sinais de preenchimento e entenda quando quer parar de comer. Note as sensações no corpo. Como estão os pensamentos e as emoções? Você percebe a sensação de satisfação?