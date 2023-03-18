Como organizar um evento de sucesso? Veja dicas para fazer a mágica acontecer

Alegrar e mimar são metas importantes, temos que surpreender os convidados Crédito: Shutterstock

A pessoa responsável por um evento precisa ter habilidades que vão muito além do talento de organizar festas.

Ao longo dos meus 17 anos de eventos como casamentos, festas de 15 anos, aniversários e empresariais, organizei 5 caminhos essenciais que você deve seguir para evitar entraves e ter sucesso. Não importa o tamanho do evento. Alegrar e mimar são metas importantes, temos que surpreender os convidados.

Em primeiro lugar é preciso ter equilíbrio para lidar com toda a pressão e ter muito preparo e especialização. Procure conhecimento técnico, estudo, experiências vividas e dedicação.



Conheça o seu público e trace objetivos claros para o evento. Verifique e analise o orçamento disponível para saber até onde pode ir.



A escolha de data e local deve ser estratégica. Cuidado para não conflitar com alguma data importante ou eventos de outras pessoas.



Valorize todas as etapas do planejamento. Isso envolve toda a preparação, como escolha do local, cardápio, bebidas, decoração, produção e distribuição de convites, confirmação de presença, sonorização e climatização. É muito importante incluir todas as atividades dentro de um cronograma para não esquecer de nada, pois um pequeno erro nesta etapa pode causar uma grande confusão no dia do evento.



Estude o contexto para não cometer gafes. Avalie também os traços culturais do público para não quebrar protocolos. Já pensou, em um evento judaico, por exemplo, não saber que judeus não comem carne de porco por motivos religiosos e servir uma costelinha suína? Não dá, né?! Seja um maestro com a visão do todo.



Após todo esse preparo, com clareza e dedicação você terá mais chances de realizar um evento de sucesso. Faça a mágica acontecer!