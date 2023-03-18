Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Como organizar um evento de sucesso? Veja dicas para fazer a mágica acontecer
Cotidiano

Como organizar um evento de sucesso? Veja dicas para fazer a mágica acontecer

Não importa o tamanho do evento. Alegrar e mimar são metas importantes, temos que surpreender os convidados.

Publicado em 18 de Março de 2023 às 07:00

Publicado em 

18 mar 2023 às 07:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Evento
Alegrar e mimar são metas importantes, temos que surpreender os convidados Crédito: Shutterstock
A pessoa responsável por um evento precisa ter habilidades que vão muito além do talento de organizar festas.
Ao longo dos meus 17 anos de eventos como casamentos, festas de 15 anos, aniversários e empresariais, organizei 5 caminhos essenciais que você deve seguir para evitar entraves e ter sucesso. Não importa o tamanho do evento. Alegrar e mimar são metas importantes, temos que surpreender os convidados.
  1. Em primeiro lugar é preciso ter equilíbrio para lidar com toda a pressão e ter muito preparo e especialização. Procure conhecimento técnico, estudo, experiências vividas e dedicação. 

  2. Conheça o seu público e trace objetivos claros para o evento. Verifique e analise o orçamento disponível para saber até onde pode ir.

  3. A escolha de data e local deve ser estratégica. Cuidado para não conflitar com alguma data importante ou eventos de outras pessoas.

  4. Valorize todas as etapas do planejamento. Isso envolve toda a preparação, como escolha do local, cardápio, bebidas, decoração, produção e distribuição de convites, confirmação de presença, sonorização e climatização. É muito importante incluir todas as atividades dentro de um cronograma para não esquecer de nada, pois um pequeno erro nesta etapa pode causar uma grande confusão no dia do evento.

  5. Estude o contexto para não cometer gafes. Avalie também os traços culturais do público para não quebrar protocolos. Já pensou, em um evento judaico, por exemplo, não saber que judeus não comem carne de porco por motivos religiosos e servir uma costelinha suína? Não dá, né?! Seja um maestro com a visão do todo.
Após todo esse preparo, com clareza e dedicação você terá mais chances de realizar um evento de sucesso. Faça a mágica acontecer!
Até a próxima!

Veja Também

É preciso valorizar o relacionamento com a comunidade

Entenda a necessidade do equilíbrio entre o trabalho e o descanso

Veja algumas habilidades para o futuro do trabalho

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados