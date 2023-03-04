Entenda a necessidade do equilíbrio entre o trabalho e o descanso

Procure cultivar uma mente mais calma e focada no momento presente. Meditar, rezar, respirar Crédito: Shutterstock

Outro dia li um provérbio europeu que me chamou a atenção. Ele dizia que “Um bom descanso é metade do trabalho”. Fiquei a pensar o quanto esta frase faz sentido, pois há anos os médicos e cientistas mostram a necessidade do equilíbrio entre o trabalho e o lazer para garantir a nossa saúde mental e física. Será que aprendemos algo com isso?

Já repararam que antes a nossa casa era sinônimo de descanso? Hoje, não mais. Estamos trabalhando a todo vapor, a todo momento, segundos antes de dormir e minutos depois de acordar de manhã, muitas vezes, sentados no banheiro e já respondendo mensagens. Tomando café e vendo as redes sociais. Aguardando o sinal abrir e olhando o zap, enfim, isso é saudável?

As férias de fim de ano se foram, o Carnaval já passou e quero aqui lhe fazer um alerta. A velocidade das tarefas profissionais vai acelerar cada vez mais, no entanto, não esqueça que você não é uma máquina. E se você se sente uma máquina, saiba que se der defeito, o conserto pode ser bem demorado.

Lembre-se da funcionária do Twitter que decidiu dormir no serviço e acabou sendo demitida por Elon Musk. Seja lá a urgência que ela precisava entregar, me pergunto, será que valeu a pena?

Procure cultivar uma mente mais calma e focada no momento presente. Meditar, rezar, respirar. Preste atenção nas relações humanas que você tem para curtir e cuidar. O ano de 2023 tem tudo para “voar” e tende a passar rápido demais.

Daqui a pouco entra o vento sul no Espírito Santo, em seguida vêm as festas juninas e depois o Natal novamente. Lhe pergunto: como você cuidou de você? Qual será seu plano íntimo e pessoal para os próximos 300 dias que temos? Se é que o teremos.