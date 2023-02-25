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Cotidiano

Veja algumas habilidades para o futuro do trabalho

Para que você não fique para trás e se prepare para o futuro do mercado de trabalho, é necessário desenvolver algumas competências essenciais.

Públicado em 

25 fev 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Jovens empresários criativos no escritório
É necessário desenvolver algumas competências essenciais Crédito: shutterstock
Acompanho as notícias e as informações compartilhadas. Observo diariamente as transformações no mundo e no mercado de trabalho diante do avanço da tecnologia.
Muitas ações que há tempos atrás eram consideradas ficção científica, hoje são uma realidade banal. Então, para que você não fique para trás e se prepare para o futuro do mercado de trabalho, é necessário desenvolver algumas competências essenciais.
São habilidades que somente o ser humano (por enquanto) pode ter e desenvolver, tais como: pensamento crítico, ter compreensão do outro, acolher o outro e se acolher, ter adaptabilidade para se manter atuante no mundo, ter resiliência para aceitar e aprender com os momentos difíceis, saber colaborar, ter humanidade e empatia com o próximo.
Provavelmente os seus pais e os seus avós tiveram uma carreira estável, sempre trabalharam na mesma empresa e na mesma função, sem ter que enfrentar grandes mudanças no mercado de trabalho. Porém, atualmente, o cenário é completamente diferente.
Em menos de um ano já é preciso reinventar a forma de se trabalhar e isso mexe muito com as nossas emoções.
A pandemia acelerou ainda mais esse processo de transformação digital, e o que possivelmente aconteceria daqui há alguns anos foi antecipado e já faz parte da nossa realidade, como o trabalho remoto.
Por isso, uma dica: cuide e desenvolva mais o seu conhecimento e suas habilidades humanas! Aprimore-se em competências que nenhum robô poderá alcançar: ser humano. Seja.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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