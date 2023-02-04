Praticar o exercício do SIM

Levar a vida com otimismo e praticar o sim é a dica de Luciana Almeida para esta semana Crédito: Shutterstock

Li, certo dia, algo mais ou menos assim: "Abençoadas sejam às vezes em que a vida nos tira para dançar sem nos dar tempo de recusar o convite."

Acredito muito no poder do sim. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre disposta para a vida?

Essas pessoas têm uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem de forma positiva e, na maioria das vezes, a magia do bem se aproxima.

Dizer sim é estar disponível, é ter fé que o Universo vai ser seu cúmplice, vai ajudar, seja no que for. O contrário disso, é o pessimismo, a dúvida.

Não julgue a experiência do outro, se inspire no lado construtivo de cada um. Seja merecedor, mas também provedor dessas bençãos que vão se manifestar em sua realidade.

O Universo está sempre pronto para dizer sim. Se você acreditar que o NÃO, o negativo, o fracasso serão os seus companheiros, o Universo vai aceitar porque ele, sempre diz SIM. Entende?

Então, te convido a uma experiência do SIM. Aplique dez vezes o sim ao longo de cada dia, ou seja, facilite a possibilidade.

Aceite os desafios com confiança. Dance, abra os braços, aceite os convites, convide a alegria e siga!