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Cotidiano

Praticar o exercício do SIM

Dizer sim é estar disponível, é ter fé que o Universo vai ser seu cúmplice, vai ajudar, seja no que for. O contrário disso, é o pessimismo, a dúvida

Públicado em 

04 fev 2023 às 07:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Levar a vida com otimismo e praticar o sim é a dica de Luciana Almeida para esta semana
Levar a vida com otimismo e praticar o sim é a dica de Luciana Almeida para esta semana Crédito: Shutterstock
Li, certo dia, algo mais ou menos assim: "Abençoadas sejam às vezes em que a vida nos tira para dançar sem nos dar tempo de recusar o convite."
Acredito muito no poder do sim. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre disposta para a vida?
Essas pessoas têm uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem de forma positiva e, na maioria das vezes, a magia do bem se aproxima.
Dizer sim é estar disponível, é ter fé que o Universo vai ser seu cúmplice, vai ajudar, seja no que for. O contrário disso, é o pessimismo, a dúvida.
Não julgue a experiência do outro, se inspire no lado construtivo de cada um. Seja merecedor, mas também provedor dessas bençãos que vão se manifestar em sua realidade.
O Universo está sempre pronto para dizer sim. Se você acreditar que o NÃO, o negativo, o fracasso serão os seus companheiros, o Universo vai aceitar porque ele, sempre diz SIM. Entende?
Então, te convido a uma experiência do SIM. Aplique dez vezes o sim ao longo de cada dia, ou seja, facilite a possibilidade.
Aceite os desafios com confiança. Dance, abra os braços, aceite os convites, convide a alegria e siga!
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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