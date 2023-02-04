Praticar o exercício do SIM

Li, certo dia, algo mais ou menos assim: "Abençoadas sejam às vezes em que a vida nos tira para dançar sem nos dar tempo de recusar o convite."
Acredito muito no poder do sim. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre disposta para a vida?
Essas pessoas têm uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem de forma positiva e, na maioria das vezes, a magia do bem se aproxima.
Dizer sim é estar disponível, é ter fé que o Universo vai ser seu cúmplice, vai ajudar, seja no que for. O contrário disso, é o pessimismo, a dúvida.
Não julgue a experiência do outro, se inspire no lado construtivo de cada um. Seja merecedor, mas também provedor dessas bençãos que vão se manifestar em sua realidade.
O Universo está sempre pronto para dizer sim. Se você acreditar que o NÃO, o negativo, o fracasso serão os seus companheiros, o Universo vai aceitar porque ele, sempre diz SIM. Entende?
Então, te convido a uma experiência do SIM. Aplique dez vezes o sim ao longo de cada dia, ou seja, facilite a possibilidade.
Aceite os desafios com confiança. Dance, abra os braços, aceite os convites, convide a alegria e siga!
Até a próxima!