Paciência: virtude para se plantar e colher com calma

Descobrir quais são os pensamentos que surgem antes de uma explosão emocional ou de episódios de impaciência podem ajudá-lo a antecipar essas reações e evitá-las Crédito: Shutterstock

Eu não vou descrever aqui sobre a importância da paciência porque disso todos nós sabemos. O que quero é dar caminhos para conquistá-la. Eu não vim com a paciência de fábrica, ou seja, eu preciso desenvolvê-la a cada dia.

Dizem que sentir raiva é o mesmo que ingerir um veneno e esperar que outra pessoa sinta as consequências desse ato. Quando se trata da impaciência, o efeito é praticamente o mesmo, pois sentir estresse não traz soluções para um problema e apenas serve para que se sinta pior.

Como disse o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, a paciência é necessária, pois não se pode colher imediatamente após realizar o plantio das sementes. Lembre-se sempre que coisas grandiosas levam tempo para serem construídas. Mas, qual o primeiro passo para desenvolvê-la? O autoconhecimento. Se conheça, identifique seus pensamentos e escute seu corpo. Os pensamentos que passam pela nossa cabeça alteram nosso estado emocional e podem, muitas vezes, estar distorcidos.

Pensamentos como "não tenho capacidade para realizar essa tarefa", "as outras pessoas sempre querem me prejudicar", "sou fraco (a)", podem aparecer em nossas mentes, nos deixando irritados e geralmente são distorcidos, uma vez que ressaltam aspectos negativos de uma situação em detrimento dos positivos. Descobrir quais são os pensamentos que surgem antes de uma explosão emocional ou de episódios de impaciência podem ajudá-lo a antecipar essas reações e evitá-las.

Outro passo importante deste caminho: a aceitação. Se aceitamos que as situações desagradáveis fazem parte de um processo e que são transitórias, assim como as agradáveis, podemos ter mais paciência para suportá-las. Atenção: Isso não quer dizer que precisamos gostar desses momentos, mas que precisamos aceitar que eles existem e fazem parte da nossa vida.

Outra importante etapa: dê um tempo. Muitas vezes precisamos nos retirar da situação ao perceber os sinais que nos avisam que estamos prestes a perder nossa paciência, o que ajuda a recuperar o controle sobre si mesmo e sobre a situação. O intervalo pode ser curto ou longo, mas não é para ser utilizado para evitar a situação e sim para olhar a situação por um novo ângulo e pensar em uma maneira para resolvê-la.