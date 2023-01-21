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Cotidiano

Viciada em precisar da aprovação dos outros

Recuse o fardo de querer agradar os outros. É muito perigoso o vício de precisar de aprovação de forma constante

Públicado em 

21 jan 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

amigos conversando
Recuse o fardo de querer agradar os outros. É muito perigoso o vício de precisar de aprovação de forma constante Crédito: Shutterstock
Me responda uma coisa: é este o ano que você vai deixar de ficar desconfortável com você mesma para fazer os outros ficarem confortáveis a todo custo? Minha mãe já dizia: “é melhor ficar vermelho por cinco minutos do que ficar amarelo por uma vida inteira”. Ou seja, é melhor ficar vermelho por dizer “não” do que ficar se submetendo a agradar os outros. Não podemos nos esquecer de sermos fiéis a nós mesmos.
Recuse o fardo de querer agradar os outros. É muito perigoso o vício de precisar de aprovação de forma constante. Em um primeiro momento, agradar aos outros pode parecer uma atitude positiva, mas é impossível agradar a todos e a si ao mesmo tempo.
Cada um tem os seus gostos, as vivências e os desejos, então, sempre que você agrada a uns, está desagradando a outros ou a si mesmo. Essa necessidade de agradar sempre pode esconder problemas de relacionamento e que geralmente tem como base uma baixa autoestima.
O que há de errado em querer agradar aos demais? Em princípio, querer agradar não é algo ruim, muito pelo contrário. No entanto, outra coisa bem diferente é precisar da aprovação dos outros para tudo. A busca de aprovação dos demais só é um problema real quando você sente que essa aprovação é o que o mantém.
Em primeiro lugar, porque você precisa contar com o apoio dos outros, é dependente deles, e isso faz com que você perca autoestima e autoconfiança. Outro problema com a busca de aprovação constante é que isso o deixa vulnerável a ser uma pessoa manipulada pelos outros. Quando os demais descobrem que você está ansioso para agradar eles se acomodam, porque sabem que você vai fazer de tudo para que as coisas aconteçam. É preciso atenção. 
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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