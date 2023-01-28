Relacionamentos tóxicos: atenção aos sinais

Presenciamos uma relação abusiva no BBB 23 Crédito: Globo

Principalmente porque um relacionamento tóxico pode envolver diversas formas de violência, como a emocional, a financeira, a psicológica ou a sexual.

É muito comum que as pessoas não entendam o que estão sofrendo como abuso.

Os recursos mais comuns nos quadros de relacionamentos tóxicos são gritos, ameaças, xingamentos, chantagens emocionais, depreciação em público ou não, falta de atenção com as necessidades e vontades do outro, entre outros.

E o pior: pessoas acostumadas a estar em uma relação abusiva sentem que a culpa é delas. Esse é um triste mecanismo que as mantém muitos anos dentro de uma relação dessas.

É comum o abusado achar que o problema é dele, que realmente não faz nada certo. Então, lhe peço: cuidado e atenção. Você merece o melhor da vida. Merece estar bem e se sentir feliz ao lado de quem você ama.

Qualquer sinal de agressão, fique esperta e procure ajuda profissional caso não consiga lidar ou caso precise sair deste ciclo vicioso.