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Cotidiano

Veja 5 passos para ter menos emoções negativas

Entre os sentimentos negativos mais comuns estão a raiva, a tristeza, o ódio e o ciúme. Embora esses sejam sentimentos normais e humanos, em determinados contextos eles podem trazer complicações de saúde mental e física

Públicado em 

11 fev 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher triste
Entre os sentimentos negativos mais comuns estão a raiva, a tristeza, o ódio e o ciúme Crédito: Shutterstock
As emoções e sentimentos negativos fazem com que você se sinta triste durante determinado tempo, e podem até ocasionar problemas mais sérios. Não deixe que isso atrapalhe a sua jornada pessoal e profissional.
Quem costuma passar por isso pode ficar ansioso com frequência, ter baixa autoestima e confiança, além de perder a satisfação com a vida. E isso, com o tempo, pode abrir uma porta para a depressão. Cuidado.
Entre os sentimentos negativos mais comuns estão a raiva, a tristeza, o ódio e o ciúme. Embora esses sejam sentimentos normais e humanos, em determinados contextos eles podem trazer complicações de saúde mental e física.
Vou compartilhar contigo 5 passos que podem lhe ajudar neste desafio:
  1. Reconheça o que sente. É importante reconhecer a emoção negativa quando ela aparece.

  2. Identifique a causa. Após compreender a emoção que sente, tente pensar no que causou essa emoção, e não no sentimento em si.

  3. Use a lógica. O raciocínio exige distanciamento do fato que causou a emoção. Concentre-se apenas no que você pode controlar e deixe de lado aquilo que não está ao seu alcance.

  4. Responda de maneira saudável. Não importa o quão negativa é a emoção, lembre-se de que você tem o poder para responder de maneira saudável. Você refletiu a respeito e descobriu maneiras de melhorar o seu sentimento.

  5. Aprimore-se! Depois que você aprende a controlar as emoções negativas, você passa a ter mais controle do próprio bem-estar. Aproveite o momento presente, e não se sinta com medo da emoção negativa surgir.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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