Veja 5 passos para ter menos emoções negativas

Entre os sentimentos negativos mais comuns estão a raiva, a tristeza, o ódio e o ciúme Crédito: Shutterstock

As emoções e sentimentos negativos fazem com que você se sinta triste durante determinado tempo, e podem até ocasionar problemas mais sérios. Não deixe que isso atrapalhe a sua jornada pessoal e profissional.

Quem costuma passar por isso pode ficar ansioso com frequência, ter baixa autoestima e confiança, além de perder a satisfação com a vida. E isso, com o tempo, pode abrir uma porta para a depressão. Cuidado.

Entre os sentimentos negativos mais comuns estão a raiva, a tristeza, o ódio e o ciúme. Embora esses sejam sentimentos normais e humanos, em determinados contextos eles podem trazer complicações de saúde mental e física.

Vou compartilhar contigo 5 passos que podem lhe ajudar neste desafio:

Reconheça o que sente. É importante reconhecer a emoção negativa quando ela aparece.



Identifique a causa. Após compreender a emoção que sente, tente pensar no que causou essa emoção, e não no sentimento em si.



Use a lógica. O raciocínio exige distanciamento do fato que causou a emoção. Concentre-se apenas no que você pode controlar e deixe de lado aquilo que não está ao seu alcance.



Responda de maneira saudável. Não importa o quão negativa é a emoção, lembre-se de que você tem o poder para responder de maneira saudável. Você refletiu a respeito e descobriu maneiras de melhorar o seu sentimento.



Aprimore-se! Depois que você aprende a controlar as emoções negativas, você passa a ter mais controle do próprio bem-estar. Aproveite o momento presente, e não se sinta com medo da emoção negativa surgir.

