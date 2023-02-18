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Cotidiano

Seja colaborativo: quem compartilha conhecimento tem muito a ganhar

Nós já compreendemos que cada ser humano é único e nossas habilidades pessoais são as joias que brilham de forma única e original em cada um, ou seja, ninguém fará como você

Públicado em 

18 fev 2023 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pessoas trabalhando
Nós já compreendemos que cada ser humano é único e nossas habilidades pessoais são as joias que brilham de forma única Crédito: Shutterstock
Estamos há tempos na era da cultura colaborativa. Querer reter o conhecimento ou ter medo da concorrência são ações do passado. Nós já compreendemos que cada ser humano é único e nossas habilidades pessoais são as joias que brilham de forma única e original em cada um, ou seja, ninguém fará como você.
Compartilhar funciona como um estímulo para você buscar mais informações, desafios e evoluir. É a atitude “file learning”, uma forma de fazer enxergar novas perspectivas e seguir sendo aluno da vida sempre aberto aos novos aprendizados. No final das contas, quem compartilha conhecimento tem muito a ganhar com tal atitude.
Não existe a necessidade de ter medo. O medo é uma força poderosa que pode nos paralisar e bloquear nosso ciclo de prosperidade. Preste atenção em seus sentimentos! É tempo de compartilhar e de dividir saberes. O outro sempre vem para somar, quando não é benção, é lição.
Neste novo universo, o egoísmo não tem lugar.
O egoísmo é movido somente pela autosatisfação e pode proporcionar malefícios não somente ao coletivo, como a nós mesmos. Ao desconsiderarmos os limites e as necessidades alheias para conquistarmos nossos próprios objetivos, criamos um mal-estar geral, que causa o afastamento das pessoas à nossa volta
Compartilhar é na verdade potencializar o conhecimento.
Tenha uma postura colaborativa diante da vida. Você só tem a evoluir e a ganhar!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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