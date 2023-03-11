É preciso valorizar o relacionamento com a comunidade

Vale estreitar os laços e criar a sensação de pertencimento nas pessoas Crédito: Shutterstock

Venho percebendo que as empresas e profissionais estão buscando cada vez mais estar perto dos clientes que mais as valorizam.

Com o crescimento da internet, as informações passaram a ser transmitidas de forma muito mais rápida, e os consumidores se tornaram mais exigentes, não aceitando mais produtos e serviços pensados e focados no público geral.

Nasce, então, o marketing de comunidades, com o objetivo de monitorar as necessidades dos clientes, estreitar os laços e criar a sensação de pertencimento nas pessoas que consomem os produtos de determinada marca, entregando valor (que condizem com os valores pessoais desta clientela) para quem faz parte desta comunidade.

A empresa pensa: o que mais posso oferecer para a minha comunidade para fidelizá-la ainda mais? Como posso criar experiências de encantamento para aproximar ainda mais as pessoas da minha comunidade?

Temos que prestar atenção em como estamos nos relacionando com a nossa comunidade.

E você não precisa ter uma empresa para isso. Pense no nicho em que você atua. Pode ser uma cabeleireira, jornalista, médica, manicure, terapeuta, personal trainer, etc. Como você está cuidando de sua comunidade? Queremos ter mais seguidores nas redes sociais, mas o que estamos fazendo com os seguidores que já temos? Valorize e pense em ações que sejam úteis para a sua comunidade.