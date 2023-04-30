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A mudinha cresceu!

Como mudar uma planta de vaso

Mudar um vaso de lugar pode deixar a planta estressada ou ajudá-la, caso ela não esteja no lugar ideal. Saiba como fazer essa troca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 08:00

Como mudar uma planta de vaso
Como mudar uma planta de vaso Crédito: Shutterstock
Mudar um vaso de lugar pode deixar a planta estressada ou ajudá-la, caso ela não esteja no lugar ideal. Saiba como fazer essa troca.

TROCA DE AMBIENTE

Realocar o vaso ou trocar plantas de lugar entre si pode ser uma boa escolha para melhorar seu desenvolvimento. Mas a mudança excessiva pode estressá-las por alterar as condições às quais elas estavam acostumadas -como luz, temperatura e umidade
Fique de olho: pesquise qual local ideal para a espécie da sua planta e observe se ela está se adaptando bem ao novo ambiente

MUDANÇA DE VASO

É importante prestar atenção ao momento de mudar uma planta de vaso. Ela dará sinais.
Se as raízes estiverem para fora e a terra for pouca, é hora de colocá-la em um vaso maior. Isso pode deixar a planta mais bonita, e você pode criar novas mudas
Escolha um novo vaso maior, com furos de drenagem e que permita à planta se desenvolver

A TROCA

  • Coloque alguns centímetros de substrato para que as raízes tenham espaço para se expandir;

  • Retire a planta do vaso com cuidado, apertando as laterais do recipiente para que as raízes se soltem das paredes ou fazendo movimentos com os dedos nas bordas, de fora para dentro;

  • Coloque a planta no novo vaso e adicione mais terra;

  • Para finalizar, dê uma apertada no substrato para ficar firme e regue.

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