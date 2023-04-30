Como mudar uma planta de vaso Crédito: Shutterstock

Mudar um vaso de lugar pode deixar a planta estressada ou ajudá-la, caso ela não esteja no lugar ideal. Saiba como fazer essa troca.

TROCA DE AMBIENTE

Realocar o vaso ou trocar plantas de lugar entre si pode ser uma boa escolha para melhorar seu desenvolvimento. Mas a mudança excessiva pode estressá-las por alterar as condições às quais elas estavam acostumadas -como luz, temperatura e umidade

Fique de olho: pesquise qual local ideal para a espécie da sua planta e observe se ela está se adaptando bem ao novo ambiente

MUDANÇA DE VASO

É importante prestar atenção ao momento de mudar uma planta de vaso. Ela dará sinais.

Se as raízes estiverem para fora e a terra for pouca, é hora de colocá-la em um vaso maior. Isso pode deixar a planta mais bonita, e você pode criar novas mudas

Escolha um novo vaso maior, com furos de drenagem e que permita à planta se desenvolver

A TROCA