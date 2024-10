Do escritório à festa: como usar estampa animal print

Animal print: oncinha. Crédito: Shutterstock

Onça, zebra ou cobra? Clássicas e atemporais ou criativas e tendência? Prefiro dizer que estas estampas são uma “tendência” atemporal. Muda o tamanho da padronagem, cor ou textura, mas elas sempre estão presentes nas araras das lojas mais badaladas.



Este ano as 'animal prints' estiveram nas passarelas dos grandes desfiles de moda e circulam ostensivamente pelas ruas das capitais europeias. No Brasil elas também voltaram a aparecer nos ambientes corporativos e também nos eventos mais badalados.

Onça

Você pode escolher as tonalidades terrosas, mas caso elas não te caiam bem, dê preferência aos azuis e cinzas.

Animal print: oncinha. Crédito: Shutterstock

Cobra

Ficam muito bem para as loiras ou para quem tem baixo contraste. Olhos claros, sobrancelha pouco marcada e cabelos próximos à cor da pele.

Animal print: cobra. Crédito: Shutterstock

Zebra

Harmonizam muito bem com pessoas de alto contraste: cabelo escuro e pele clara.

Animal print: zebra. Crédito: Shutterstock

Quando usar?

No escritório uma camisa animal print combinada com peças clássicas cai super bem, por exemplo em uma reunião, uma blusa de onça sob um blazer preto transmite confiança e ousadia. Evite combinar com peças justas ou decotes ousados, tente que a peça estampada seja o ponto focal do look. Em ambientes mais criativos uma saia de zebra com uma camiseta branca é uma excelente opção para se destacar com elegância já um vestido de cobra pode ser perfeito para uma festa.

Para ambientes festivos as peças podem ser mais justas e os decotes mais ousados. Mas a dica é: escolha um único elemento para ousar.

Quem pode usar?

Super democráticas, não existem regras sobre quem pode ou não usar estas estampas, homens e mulheres de todas as idades, devem se aventurar neste mundo animal print.

Homens

Se você for criativo e estiver habituado a investir nas tendências, não deixe de testar a camisa animal print.

Homem com animal print. Crédito: Shutterstock

Para as mais discretas

Se uma peça inteira é demais para você, experimente incrementar seu look com um acessório como um tênis, um escarpin, um cinto, um lenço ou uma bolsa de onça para tornar seu look mais interessante.

As estampas de fundo mais escuros costumam chamar menos a atenção s serem mais fáceis de vestir para quem não gosta de ser o centro das atenções.

Como usar

Tamanho da estampa: estampas maiores criam um impacto visual forte, enquanto as menores podem ser mais sutis. Escolha conforme sua personalidade e o impacto que deseja causar.

Cores: escolha as cores que te favorecem harmonizando com seu estilo pessoal e seu tom de pele. As cores mais neutras são mais sofisticadas enquanto as cores mais vivas são mais alegres e criativas. Tudo é uma questão de estilo pessoal e de combinação com outros elementos ousados ou clássicos.

Qualidade: capriche na escolha de bons cortes e tecidos. Faz toda diferença na imagem que transmitirá e no conforto das suas peças. Tecidos naturais costumam ser mais elegantes, se acostume a olhar as etiquetas de composição ao escolher uma roupa.

Inverno

Para os dias frios uma jaqueta ou um sobretudo animal print complementam com muita personalidade um look casual.

Comunicação e imagem

A forma como você se veste comunica muito sobre sua identidade e seus interesses. Ao usar estampas animal print, você transmite força, criatividade, feminilidade, independência ou segurança. Com tantas mensagens interessantes seria um desperdício não tentar encontrar uma peça que te represente. Pense sempre na mensagem que deseja transmitir.

