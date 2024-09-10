Tendências da NYFW: O que podemos usar em 2025? Crédito: Divulgação

A New York Fashion Week, que começou no último dia 6 e vai até 11 de setembro, já trouxe à tona as novas tendências de moda que estarão em alta em 2025. Com desfiles de marcas icônicas como Alaïa, Ralph Lauren e Off-White, HZ trouxe alguns destaques da semana de moda que estarão bombando na próxima temporada.

AMARELO-MANTEIGA

Embora os florais e as cores vibrantes sejam frequentes nas coleções de primavera, um tom suave e cremoso vem se destacando nas passarelas de Nova York: o amarelo-manteiga. Este tom delicado e apetitoso aparece em mini vestidos, terninhos, saias, coletes e cardigãs, provando que pode ser uma escolha versátil e sofisticada.

Amarelo-manteiga: Phillip Lim SS 2025 Crédito: Launchmetrics Spotlight/Divulgação

GOLAS DISRUPTIVAS

As golas estão ganhando nova vida, aparecendo em formatos que vão do avesso ao superdimensionado. Camisas com botões ao avesso também surgiram como uma tendência marcante, oferecendo um twist moderno ao visual tradicional.

Golas disruptivas: Palomo Spain SS 2025 Crédito: George Chinsee/WWD/Divulgação

TOPS

Prepare-se para ver uma variedade de tops em destaque no próximo ano. De vestidos a tops sem alças, essas peças versáteis prometem ser ideais para qualquer ocasião, trazendo uma combinação de elegância e atitude descontraída.

Tops: Alaïa SS 2025 Crédito: Cortesia/Alaïa/Divulgação

GÓTICO CORPORATIVO

Os designers continuam brincando com os códigos do vestuário corporativo, mas agora com uma pitada gótica. Peças como gravatas e óculos bayonetta agora recebem um toque alternativo, criando um visual que combina elementos de subcultura com a sofisticação das passarelas. A última referência à estética foram os looks usados por Jenna Ortega no Festival de Veneza que demonstra essa mistura ousada.

Gótico corporativo: Area SS 2025 Crédito: Cortesia/Area/Divulgação

RUGBY CORE E ESTILO NÁUTICO

As minissaias plissadas, os bonés esportivos e as camisas de rugby marcaram presença em diversos desfiles, oferecendo um frescor contemporâneo aos clássicos. Inspirado também pelo universo dos esportes, o estilo náutico aparece com camisas listradas e vestidos polo, trazendo o xadrez como um componente chave.

Rugby core e estilo náutico: Tommy Hilfiger SS 2025 Crédito: Giovanni Giannoni/Tommy Hilfiger/Cortesia/Divulgação

SAIAS BOLHA

Com influências dos anos 80 e 2010, as saias bolha voltam a chamar atenção pelo volume. Com um toque feminino e ao mesmo tempo ousado, elas surgem como peça central de qualquer look, seja combinada com blazers, tops curtos ou botas de cano alto.

Saia bolha: Collina Strada SS 2025 Crédito: Divulgação/Cortesia/Collina Strada

BERMUDAS BAGGY

As bermudas baggy estão quebrando as barreiras sazonais, aparecendo em combinações que vão de suéteres grossos a jaquetas de couro. Sejam em jeans de lavagem ácida ou em versões mais minimalistas, essas peças provam ser uma escolha estilosa para qualquer estação.

Bermuda baggy: Willy Chavaria SS 2025 Crédito: Cortesia/Willy Chavarria/Divulgação

MULE DE SALTO FINO

Os mules de salto fino, uma herança dos anos 90, fazem um retorno triunfante. Antes considerados ultrapassados, esses sapatos agora são vistos como uma opção elegante e prática, especialmente desde a última temporada de verão.

Mule de salto fino: Alaïa SS 2025 Crédito: Cortesia/Alaïa/Divulgação

CALÇAS CAPRI

Amadas por uns e odiadas por outros, as calças capri estão de volta. Em versões que vão do algodão à malha, combinadas com mules de salto ou chinelos, elas estão lentamente reconquistando espaço, provando que ainda têm muito a oferecer no cenário fashion.

Calça capri: Tommy Hilfiger SS 2025 Crédito: Tommy Hilfiger/Cortesia/Divulgação