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Desodorante em cristal: veja benefícios e opções para comprar

Já ouviu falar do desodorante em cristal? Saiba o que é, suas vantagens e indicações de itens para ter mais praticidade e sustentabilidade no seu dia a dia

Públicado em 

13 set 2024 às 15:24
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Descubra os benefícios do desodorante em cristal. Crédito: Divulgação
Os desodorantes em cristal têm ganhado popularidade nos últimos anos, como uma alternativa natural aos desodorantes convencionais. Feitos de alúmen de potássio, um mineral natural, eles oferecem uma série de benefícios para a saúde e o meio ambiente. Neste artigo, entenda o que é e como ele funciona, assim como quais são suas vantagens.

O que é o desodorante em cristal?

O desodorante em cristal é um produto natural composto por minerais cristalizados. Ele atua como bactericida, de modo a eliminar os causadores do mau cheiro e permitir que a pele respire naturalmente. Esse tipo de produto é uma alternativa àqueles tradicionais, que geralmente contêm ingredientes como parabenos, fragrâncias sintéticas e sais de alumínio (cloreto de alumínio ou cloridrato de alumínio).
Economize até 24 embalagens de desodorantes comum. Crédito: Divulgação

Como usar o desodorante em cristal?

A aplicação desse tipo de desodorante é simples: assim que sair do banho, molhe o produto e faça a aplicação nas axilas. Em seguida, seque e guarde. Ele funciona de modo a  criar uma barreira fina e invisível que atua por uma média de 12 horas, neutralizando o odor. 

Quais são as vantagens do desodorante em cristal?

01

Natural e sem químicos prejudiciais

Ao contrário dos desodorantes comuns, o desodorante em cristal não contém fragrâncias artificiais, parabenos ou conservantes.

02

Não bloqueia os poros

Outro diferencial é que ele permite que a transpiração natural da pele, sem impedir o funcionamento das glândulas sudoríparas.

03

Durabilidade

Um desodorante em cristal pode durar muito mais tempo que os tradicionais, em média até dois anos.

04

Não mancha roupas

Por ser um produto natural, ele não deixa marcas brancas indesejadas nas roupas.

05

É hipoalergênico e sem cheiro

Por ser natural e livre de substâncias químicas agressivas, é uma boa opção para quem tem pele sensível ou alergias a fragrâncias ou alumínio. Também é indicado para aqueles que já usam perfumes ou loções corporais.

Qual é o melhor desodorante em cristal?

Os desodorantes em cristal vêm em diversas marcas, visto que tem se tornado uma tendência de mercado. No entanto, é preciso considerar fatores-chave como qualidade, custo-benefício e preferências pessoais na hora de escolher o melhor para a sua rotina. Veja algumas opções:
Produtos
Desodorante Kristall Deo Stick 60G Natural E Vegano Herbia

Desodorante Kristall Deo Stick 60G Natural E Vegano Herbia

Duração de até 1 ano. Sem álcool, cloridrato de aluminio, sulfatos e parabenos.

Alva Personal Care, Desodorante Stick Cristal, 120G

Alva Personal Care, Desodorante Stick Cristal, 120G

Não mancha roupas e clareia as axilas. Menos 24 embalagens no meio ambiente.

Desodorante Natural Cristal Stick - 120g - Lafés

Desodorante Natural Cristal Stick - 120g - Lafés

Livre de bicarbonato de sódio, alumínio, triclosan e propilenoglicol. 12 horas de proteção.

KIT 2 X Desodorante Natural Stick Cristal Alva Naturkosmetik 120g

KIT 2 X Desodorante Natural Stick Cristal Alva Naturkosmetik 120g

Kit com 2 unidades, sem fragrância e com duração de até dois anos.

Desodorante Cristal Natural 60g - Extrato de Mangostão

Desodorante Cristal Natural 60g - Extrato de Mangostão

É vegano, sem álcool e inodoro. Além disso, minimiza o envelhecimento da pele e age contra inflamções.

O desodorante em cristal é uma alternativa natural, eficaz e sustentável para o cuidado pessoal, especialmente indicado para quem deseja evitar os ingredientes químicos presentes nos desodorantes convencionais. Sua longa duração, ausência de resíduos e ação contra o odor corporal o tornam uma excelente escolha para quem quer alinhar o cuidado com a saúde e o meio ambiente.

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