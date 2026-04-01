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Gato e rato: 7 mitos e verdades sobre a relação entre esses animais

Entenda o que realmente acontece quando esses dois seres se encontram e quais cuidados devem ser adotados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:53

Apesar do instinto natural de caça, o contato com ratos pode colocar a saúde dos felinos em risco (Imagem: svetograph | Shutterstock)
Apesar do instinto natural de caça, o contato com ratos pode colocar a saúde dos felinos em risco Crédito: Imagem: svetograph | Shutterstock
É bastante comum ouvir que gatos e ratos são inimigos naturais. Essa ideia faz parte do imaginário popular e aparece em desenhos, histórias e até no cotidiano de muitas casas. De fato, o comportamento de caçar roedores está presente na maioria dos felinos domésticos, sendo uma característica herdada de seus ancestrais selvagens, que dependiam da caça para sobreviver.
Mesmo quando vivem em ambientes confortáveis e recebem alimentação adequada, muitos gatos continuam demonstrando interesse por pequenos animais, como ratos. Isso acontece porque a caça também está ligada ao instinto, ao gasto de energia e ao exercício das habilidades naturais do animal. No entanto, nem tudo o que se acredita sobre essa relação é verdade, e alguns pontos exigem atenção.
A seguir, confira os principais mitos e verdades sobre a relação entre gato e rato!

1. Gatos sempre caçam ratos

Mito. Embora muitos gatos tenham o instinto de caça , isso não significa que todos irão perseguir ou capturar ratos. Alguns felinos, especialmente os que foram criados em ambientes internos e nunca tiveram contato com presas, podem não demonstrar interesse algum.
Além disso, fatores como idade, personalidade e nível de estímulo influenciam esse comportamento. Gatos mais idosos ou sedentários tendem a ser menos ativos nesse tipo de atividade.

2. Caçar ratos faz parte do instinto natural

Verdade. A habilidade de caça está profundamente enraizada no comportamento dos gatos. Mesmo domesticados, eles mantêm padrões de perseguição, ataque e captura que foram essenciais para sua sobrevivência na natureza.
Esse comportamento pode ser observado até em brincadeiras, quando o gato persegue objetos ou insetos. No caso dos ratos, o movimento rápido e o tamanho pequeno estimulam ainda mais o instinto predatório.

3. Gatos caçam apenas por fome

Mito. Na realidade, a caça também está relacionada ao comportamento natural e ao estímulo mental. Muitos felinos capturam presas mesmo após se alimentarem, simplesmente porque isso faz parte de sua rotina instintiva. Em alguns casos, eles nem chegam a consumir o animal capturado.
Esse comportamento pode até ser uma forma de entretenimento ou aprendizado, principalmente em gatos mais jovens, que estão desenvolvendo suas habilidades.
O contato com ratos pode transmitir doenças e parasitas ao gato, por isso é importante evitar essa interação (Imagem: Holger Kirk | Shutterstock)
O contato com ratos pode transmitir doenças e parasitas ao gato, por isso é importante evitar essa interação Crédito: Imagem: Holger Kirk | Shutterstock

4. Ratos podem representar riscos à saúde do gato

Verdade. Apesar de fazer parte do comportamento natural, a interação com ratos pode trazer riscos importantes à saúde do gato. Roedores podem transmitir doenças, como leptospirose e toxoplasmose, além de carregar parasitas, como pulgas e carrapatos. Há também o risco de envenenamento indireto, caso o rato tenha ingerido substâncias tóxicas.
Por isso, é importante evitar ao máximo o contato do gato com esses animais e manter o ambiente limpo e protegido, reduzindo a presença de roedores dentro de casa.

5. Todo gato sabe caçar bem

Mito. Nem todos os gatos possuem as mesmas habilidades de caça . Alguns são mais ágeis e atentos, enquanto outros podem ter dificuldades ou simplesmente não demonstrar interesse. Gatos que cresceram sem estímulos ou que vivem exclusivamente dentro de casa podem não desenvolver plenamente esse comportamento. Além disso, fatores como raça e personalidade influenciam bastante.

6. A presença do gato pode afastar ratos

Verdade. Mesmo sem caçar ativamente, a simples presença de um gato pode ajudar a afastar ratos. Isso ocorre porque os roedores possuem um olfato apurado e conseguem detectar o cheiro do predador, o que funciona como um sinal de perigo.
Dessa forma, eles tendem a evitar locais onde há felinos. No entanto, isso não é garantia de controle total da infestação, especialmente em ambientes com grande quantidade de alimento disponível.

7. É seguro deixar gato e rato juntos como pets

Mito. Algumas pessoas criam roedores como animais de estimação, mas isso exige muito cuidado quando há um gato na casa. Mesmo que o felino pareça tranquilo, o instinto predatório pode surgir de forma inesperada. Isso pode resultar em acidentes graves, colocando o rato em risco. O ideal é manter os ambientes totalmente separados e nunca permitir o contato direto entre os animais.

Quando procurar atendimento veterinário

Caso o gato tenha contato com um rato e apresente sinais diferentes, como apatia, falta de apetite, vômitos, diarreia ou alterações no comportamento, é importante procurar atendimento veterinário o quanto antes. Isso porque o contato com roedores pode expor o animal a doenças, parasitas ou até substâncias tóxicas.
Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, maiores serão as chances de tratamento eficaz e recuperação do felino, evitando complicações mais graves.

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