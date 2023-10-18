Produtos de beleza: os 10 queridinhos da internet

01
Elseve L'Oréal Paris, Óleo Extraordinário
02
Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Facial Para Pele Oleosa Derm Care Sem Cor FPS 70
03
Protetor Solar Facial L'Oréal Paris Solar Expertise Antirrugas Fps 60
04
Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics
05
Neutrogena Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel
06
Neutrogena Hidratante Corporal Body Care Intensive Hidrata & Suaviza
07
Mustela Gel Lavante Suave com Abacate Orgânico
08
Clear Men Ice Cool Menthol Shampoo Anticaspa
09
NIVEA Hidratante Labial Amora Shine
10
L'Oréal Paris Solar Expertise Antirrugas FPS 60 Com Cor
Caro Leitor,
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;