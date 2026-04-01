1º de abril: 6 mentiras do mundo corporativo que ainda moldam carreiras

Nem toda verdade corporativa se sustenta na prática e pode esconder mentiras que afetam decisões e bem-estar Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

No ambiente corporativo, algumas ideias se repetem tanto que deixam de ser questionadas. Frases motivacionais, conceitos de cultura organizacional e discursos de liderança acabam sendo absorvidos como verdades absolutas, mesmo quando não refletem a prática do dia a dia. Em muitos casos, essas narrativas sustentam modelos de trabalho que geram pressão, frustração e desgaste emocional.

Com o tempo, o impacto dessas “verdades” vai além da performance. Elas moldam comportamentos, influenciam decisões de carreira e afetam diretamente a forma como profissionais se enxergam dentro das empresas. No Dia da Mentira, a discussão abre espaço para revisar essas crenças e entender o que realmente está por trás de algumas das frases mais comuns do mundo corporativo. Confira!

1. Quem não vende, não se esforça o suficiente

No universo comercial, essa frase ainda aparece como justificativa para resultados abaixo do esperado. O problema é que ela simplifica um processo complexo e ignora fatores estratégicos fundamentais.

“Uma das maiores mentiras no mundo corporativo, especialmente na área comercial, é a ideia de que ‘quem não vende, não se esforça o suficiente’. Essa narrativa ignora fatores essenciais como estratégia, qualidade dos leads e clareza de processo. Muitos profissionais se dedicam, mas não performam por falta de direção e estrutura adequada”, explica Pricilla Rissi, estrategista em implementação comercial.

2. Aqui somos uma família

A tentativa de aproximar empresa e colaborador pode parecer positiva, mas essa construção emocional nem sempre corresponde à realidade das relações profissionais, e pode gerar impactos diretos no engajamento e até nos resultados.

“Quando um líder diz ‘somos uma família’, o que o colaborador escuta é expectativa de lealdade incondicional, disponibilidade total e sacrifício sem questionamento. Quando isso não é correspondido, o resultado aparece em forma de turnover , baixa produtividade e até burnout “, afirma Zora Viana, psicóloga e fundadora da Faculdade FEX Educação .

Segunda a profissional, “esse modelo não gera lealdade, gera medo. E medo não sustenta inovação nem retenção de talentos. O que as empresas precisam construir é segurança psicológica, com relações mais transparentes e limites claros”, complementa.

Mais do que um discurso motivacional, essa ideia pode gerar distorções na forma como o profissional se posiciona e entende os próprios limites.

“Empresas não operam como famílias, elas funcionam dentro de uma lógica de troca. O colaborador oferece tempo, energia e talento, enquanto a empresa oferece remuneração, desenvolvimento e oportunidades. Diferente de uma família, a empresa pode, em algum momento, encerrar esse vínculo”, afirma Juliana D’Andrades, especialista em RH e liderança.

A especialista destaca que esse tipo de narrativa cria um apelo emocional capaz de enfraquecer o senso crítico do profissional. Com isso, situações como sobrecarga de trabalho, dificuldade em estabelecer limites e até a confusão entre profissionalismo e “ingratidão” passam a ser vistas como normais. Segundo ela, esse cenário pode levar a relações desequilibradas, em que as expectativas emocionais não correspondem à realidade do ambiente corporativo, afetando o bem-estar, a clareza de papéis e a saúde mental do funcionário.

3. As pessoas são o maior ativo da empresa

Muito presente em discursos institucionais, essa frase costuma soar inspiradora, mas esconde uma lógica mais estratégica do que parece.

“O verdadeiro ativo não são ‘todas as pessoas’, mas as pessoas certas. Aquelas alinhadas à cultura, aos valores e capazes de lidar com ambientes complexos. Manter pessoas desalinhadas pode se tornar um passivo que compromete resultados e relações”, explica Rogério Babler, especialista em Neurociência para Negócios.

A ideia de que o profissional não tem escolha diante das decisões da empresa nem sempre é real Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

4. Manda quem pode, obedece quem tem boleto

A frase reforça a mentira de que o profissional não tem escolha diante das decisões da empresa, mas essa percepção nem sempre corresponde à realidade.

“Muitas vezes, dizer ‘não tenho escolha’ significa não querer lidar com as consequências de uma decisão. Existe pressão, claro, mas a postura estratégica é entender onde você pode ceder e onde não negociar. Permanecer também pode ser uma escolha consciente”, afirma Fabiana Milanez, psicanalista e especialista em comportamento humano.

5. A empresa não precisa investir em educação, o profissional aprende sozinho

Em um cenário de mudanças rápidas, ainda há organizações que tratam o desenvolvimento como responsabilidade individual, ignorando o papel estratégico da educação corporativa.

“Empresas que não investem em educação interna perdem competitividade. Cultura não é pauta de RH, é vantagem competitiva. Quando existe desenvolvimento estruturado, o colaborador cresce junto com o negócio e os resultados aparecem de forma consistente”, explica a psicóloga Zora Viana.

6. Se você se comunica bem, será automaticamente reconhecido

A comunicação é uma habilidade valorizada, mas sozinha não garante crescimento dentro das empresas. “Comunicar bem não é só falar bonito. É saber se posicionar com clareza, intenção e leitura de contexto. Muitos profissionais acreditam que serão reconhecidos apenas por se expressarem bem, mas sem estratégia, escuta e construção de autoridade, a mensagem se perde”, explica Jackline Georgia, especialista em oratória, psicanálise e comunicação estratégica.

Mais do que frases prontas, essas ideias revelam padrões que ainda precisam ser revistos. Questionar essas narrativas é um passo importante para construir ambientes de trabalho mais equilibrados, conscientes e alinhados com a realidade de quem vive o dia a dia corporativo.