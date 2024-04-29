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Lançamentos

Florais e vibrantes: 8 novos perfumes para colocar na lista de desejos

Fragrâncias com notas mais sofisticadas fazem sucesso. Marcas de beleza apresentam lançamentos que trazem fixação, aroma e intensidade
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

29 abr 2024 às 10:00

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 10:00

Lançamentos de perfumes
Uma seleção de novos perfumes para conhecer Crédito: Divulgação
As marcas de beleza apresentam lançamentos que trazem fixação, aroma e intensidade. É hora de conhecer perfumes com notas florais - como Violeta, Jasmim, botão de Neroli, Flor de Peônia e Bergamota, além das vibrantes, com explosões de morango e pêra. Marcas como  O.U.i, Prada, Lâncome, Marc Jacobs e Clean Reserve apresentam novidades. 
Uma dica importante é: aplique o perfume após o banho, com a pele hidratada, para fixar a fragrância por mais tempo, em áreas como o punho, o pescoço e atrás das orelhas. A escolha do perfume ideal irá variar de acordo com suas preferências pessoais, química da pele e ocasião de uso. Confira oito perfumes para colocar na lista de desejos!

 La Villette 470, da O.U.i

Lançamento de perfume
Ela combina com a Framboesa e o Jasmim, além de possuir um toque terroso e aveludado do Patchouli Crédito: Divulgação
A fragrância entrega uma releitura moderna do Chypre clássico. Ela combina com a Framboesa e o Jasmim, além de possuir um toque terroso e aveludado do Patchouli. Um chypre frutal com fundo de madeiras prismáticas e uma saída frutada que transita desde ocasiões mais formais até situações cotidianas, sempre com elegância e autoconfiança. O frasco, com design contemporâneo e elegante, também é refilável. O Eau de Parfum  ainda leva em sua composição L’Essence de Grasse, um óleo essencial criado a partir das cinco colheitas de Grasse, no Sul da França: Rosa, lavanda, mimosa, folhas de violeta e sálvia.

Prada Paradoxe Intense

Lançamento de perfume
Em sua fórmula, um buquê floral atemporal levado aos extremos Crédito: Divulgação
O Eau de Parfum floral âmbar amadeirado  chega ao Brasil. Em sua fórmula, um buquê floral atemporal levado aos extremos: o botão de Neroli irradia a partir das notas de topo, apoiada por explosões luminosas de Bergamota e essência de Neroli. Esse frescor é contrastado pela floralidade da super infusão de Jasmim em uma aura excepcional. Aqui, o coração se torna mais audacioso e sensual com um acorde viciante de Musgo. Tem como notas de fundo o Acorde de Âmbar, a Infusão de Baunilha, o Acorde de Almíscar Branco. 

Braé for Her

Lançamento de perfume
O  perfume traz toques cítricos e notas florais cremosas Crédito: Divulgação
É a celebração da feminilidade. Com sua envolvente mistura floral ambarada de longa duração, esse perfume traz toques cítricos e notas florais cremosas. As notas florais e cítricas da Flor de Peônia e Bergamota garantem uma fragrância luminosa que irradia elegância, enquanto a Rosa Francesa e Jasmim Branco cativam a exuberância feminina e finaliza com toque de fundos com Sândalo Musk e Benjoim com uma sofisticação levemente adocicada.

La Vie Est Belle Rosa Extraordinária, da Lancôme 

Perfume Lâncome
O lançamento traz a fusão de três rosas únicas Crédito: Divulgação
O perfume personifica a excelência da marca em frascos e sua expertise em florais, trazendo, pela primeira vez, a fusão de três  rosas únicas: a primeira é a água de rosas, evocando frescor e naturalidade; o absoluto de Rosa Damascena, transmitindo intensidade e sensualidade; e um acorde de Rosa do espaço capturando o perfume de uma rosa cultivada em um ambiente de gravidade zero. Esta nota extraordinária traz novas facetas à flor simbólica da marca, revelando sua pureza e radiância.

Daisy Eau So Intense, de Marc Jacobs

Lançamento de perfume
O lançamento é inspirado pelo brilho dourado do pôr do sol Crédito: Divulgação
A fragrância é vibrante, com explosões borbulhantes de morango e pêra, que revelam o dulçor do mel e do coração elegante da rosa. Traços de baunilha, balanceados com musgo de carvalho, te envolvem em uma combinação verdadeiramente única e viciante. Inspirado pelo brilho dourado do pôr do sol, a fragrância desperta o sentimento de morder um suculento morango durante um dia quente de primavera.

Her Petals Eau de Parfum, da Burberry

Lançamento de perfume
O perfume traz os aromas femininos de frutas vermelhas e notas florais de violeta e jasmim. Crédito: Divulgação
Um perfume vegano gourmand e frutado, realçado pelos aromas femininos de frutas vermelhas e notas florais de violeta e jasmim. Graças às suas notas de base de madeira e âmbar cremoso, este Eau de Parfum para mulheres deixa para trás um rastro rico e hipnotizante. Esta criação olfativa apresenta a fragrância Burberry em uma embalagem de vidro inspirada em arquivos, com pétalas rosa flutuantes.

Acqua Neroli, da Clean Reserve

Lançamento Clean
O perfume  é o equilíbrio perfeito de notas cítricas misturadas em um coração floral branco Crédito: Divulgação
O perfume é inspirado nas águas azuis cristalinas do Mediterrâneo. O máximo em frescor com apelo universal. Esta fragrância viciante de gênero neutro é o equilíbrio perfeito de notas cítricas misturadas em um coração floral branco ancorado pela flor de néroli. O almíscar aquoso que permanece na pele evoca a luz solar do mar. A novidade faz parte da coleção “da fazenda para a fragrância” criada pensando nas pessoas e no planeta. Feito com a “reserva” natural de ingredientes sustentáveis do perfumista, que priorizam a segurança dos consumidores. O lançamento está à venda na Sephora.

My Euphoria Eau de Parfum, da Calvin Klein

Lançamento de perfume
A fragrância âmbar é um floral multifacetado Crédito: Divulgação
Defumado, mas também doce, essa nova fragrância âmbar é um floral multifacetado que captura a essência da alegria e da euforia. Uma releitura das notas clássicas da fragrância original da coleção, os perfumistas Frank Voelkl e Nathalie Lorson customizaram uma mistura de ingredientes atraentes enquanto ainda acentuam a nota de orquídea, marca registrada das fragrâncias de Euphoria. A nova composição abre com uma essência de cassis suculenta. No coração, um acorde flambê de orquídea feminino em contraste com um gergelim defumado para um centro sofisticado e ardente. Na base, uma mistura exclusiva de oud, bambu e sândalo cria uma faceta amadeirada misteriosa. 

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