12 produtos de beleza com aromas de frutas para conhecer

Tem cheiro de frutas no universo da beleza. Seja com extrato ou apenas aroma, os cosméticos que possuem frutas em sua composição podem ser incluídos na rotina de beleza. Algumas novidades acabam de chegar às prateleiras como a linha Brasilidades, da Francis. Composta por oito sabonetes, eles garantem um toque tropical ao contar com essências olfativas comuns no Brasil.
Já a The Body Shop lança no Brasil a linha de edição limitada de Manga, que tem como principal ativo o óleo de semente de manga silvestre. A nossa seleção conta de sabonetes a creme hidratantes. Confira!
Salada mista 1
- Gel de Limpeza Tangerina Cuide-se Bem Feira, de O Boticário. Possui extrato de tangerina e promove uma limpeza suave, removendo impurezas e o excesso de oleosidade da pele, com uma espuma cremosa. É indicado para todos os tipos de pele e tem um cheirinho revigorante inspirado na tangerina. Preço: R$ 36,90
- Body Yogurt Mango, da The Body Shop. Um creme leve enriquecido com Extrato de Manga e ingredientes naturais altamente hidratantes, como Manteiga de Karité e Leite de Amêndoas Doces. Sua fórmula age rapidamente, sendo absorvida instantaneamente mesmo na pele úmida, deixando-a hidratada e macia ao longo do dia. Preço: R$ 64,90
- Protetor solar labial FPS15 Morango, da Ricca. Protege contra os raios UVA/UVB e é ideal para quem quer dar mais vida aos lábios, deixando-os macios, hidratados e protegidos. Além disso, deixa uma corzinha natural. Preço: R$ 15,90
- Sabonete Brasilidades Acerola, da Francis. Com um formato redondo e minimalista, o sabonete conta com óleos poderosos em sua formulação, que garantem maciez, suavidade e reduzem o ressecamento da pele. O de acerola tem fragrância marcante com o poder e suculência da fruta. Preço: R$ 2,39
- Polpa de Limpeza Facial Suave, da Kind Beauty. É enriquecida com óleos essenciais de limão siciliano, que ajuda a remover as células mortas com ação esfoliante, estimula a regeneração celular e ajuda a reduzir a acne e as manchas, de laranja azeda, que tem ação queratolítica promove um peeling natural, e de grapefruit, que promove a limpeza da pele com acne. Preço: R$ 65,90
- Creme Hidratante com óleo de Abacate e vitamina E, da Monange. Tem em suas propriedades as vitaminas A, D e E, além de gorduras compatíveis à pele, e vitamina E, que contribuem para hidratação e prevenção do ressecamento e envelhecimento da pele. Preço: R$ 16,99
Salada mista 2
- Sérum Deo Hidratante Vegetal Extrato de Acerola, da Cloy. É formulado para proporcionar uma hidratação intensa e duradoura, enquanto envolve a pele em uma fragrância de acerola. Indicado para uso diário. Preço: R$ 13,99
- Creme modelador Plot Twist, da Lola From Rio. A base de ativos brasileiros altamente hidratantes, como os óleos de goiaba e de castanha-do-Pará, dentre outros. Preço: R$ 69,90
- Lip Ice Soft, da Rohto Mentholatum. Sua fórmula é resistente à água, contém vitamina E, poderoso antioxidante que hidrata e regenera os lábios, e FPS 20, que protege contra os raios UVA e UVB. Além disso, é rica em ativos emolientes que intensificam em até três vezes seu efeito hidratante. Tem as fragrâncias de Cereja Refrescante e Limonada Tropical & Framboesa Intensa. Preço: R$ 16,99
- Pure Clean Wipes, da Kiko Milano. É ideal para retirar a maquiagem de todo o rosto, inclusive olhos e lábios. O óleo de abacate contido na fórmula tem propriedades protetoras e nutritivas que garantem a eficácia do produto, que ainda é perfumado com aroma de magnólia, pêssego e madeira de sândalo. Preço: R$ 49,90
- Sabonete de Limão Siciliano, da Farnese. Conta com fórmula dermatologicamente testada com manteiga de karité e fragrância exclusiva que proporciona uma perfumação poderosa e hidratação intensa. Preço: R$ 2,21
- Hidratante Labial Nivea Shine. Entrega brilho, corzinha, aromas deliciosos de fruta e hidratação de verdade por 24 horas. São quatro opções com aroma frutado: melancia, morango e cereja. Preço: R$ 19,90