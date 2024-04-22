12 produtos de beleza com aromas de frutas para conhecer

Tem cheiro de frutas no universo da beleza. Seja com extrato ou apenas aroma, os cosméticos que possuem frutas em sua composição podem ser incluídos na rotina de beleza. Algumas novidades acabam de chegar às prateleiras como a linha Brasilidades, da Francis. Composta por oito sabonetes, eles garantem um toque tropical ao contar com essências olfativas comuns no Brasil.