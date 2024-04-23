Lançamentos de beleza: cremes, maquiagens e suplemento para os cabelos

O mês tem uma seleção de noviddae para a rotina de beleza Crédito: Shutterstock

Nas últimas semanas, diversas marcas de beleza lançaram novos produtos. E você pode aproveitar o momento para atualizar o nécessaire. A Mac, para celebrar os 40 anos, relança as coleções inspiradas em Aladdin, Cinderela e Malévola. Os produtos são de edições limitadas.

Já a Darrow apresenta o reparador dermatológico indicado para áreas ressecadas, como cotovelos, calcanhares e cutículas, peles sensibilizadas ou irritadas após exposição ao sol, ou mesmo para áreas sujeitas a atrito. A Monange ingressa na categoria de produtos faciais, com as linhas antioleosidade e antissinais. Vale a pena dar uma olhadinha!

Miracle Stick com FPS 95 E FPUVA 40, da Gaab Wellness

O bastão chega em seis tonalidades e pode ser usado ainda como corretivo e contorno Crédito: Divulgação

Marcando a entrada de Gaab Wellness no segmento de makes, o Miracle Stick tem ativos em sua fórmula que hidrata, uniformiza e protege a pele principalmente dos danos causados pela exposição solar, sendo ainda resistente ao suor e com alta durabilidade na pele. O bastão traz em sua fórmula proteção solar FPS 95 e FPUVA 40, que são combinados a ácido hialurônico e vitaminas C e E, que potencializam assim os benefícios do uso do stick multifuncional, que além de base em seis tonalidades, pode ser usado ainda como corretivo e contorno.

Nutriol Cicamed, da Darrow

A fórmula promove uma barreira natural contra infecções cutâneas Crédito: Divulgação

Com sua textura não pegajosa e de rápida absorção, o reparador dermatológico desliza suavemente na pele, proporcionando alívio imediato de irritações e favorecendo a regeneração da pele. Seja para áreas ressecadas, como cotovelos, calcanhares e cutículas, peles sensibilizadas ou irritadas após exposição ao sol, ou mesmo para áreas sujeitas a atrito, ou mesmo para peles tatuadas ou micropigmentadas. Sua fórmula completa e exclusiva conta com magnésio + zinco, que atuam como agentes protetores promovendo uma barreira natural contra infecções cutâneas e auxiliando no processo de cicatrização. Além disso, triglicerídeos e glicerina estão presentes para fortalecer a barreira cutânea e proporcionar alívio para qualquer desconforto na pele, como vermelhidão e coceira.

Coleção Elementos, da Lenvie

A fragrância tem um perfil olfativo frutal floral Crédito: Divulgação

A marca brasileira de perfumaria autoral, inicia o ano com uma nova fragrância para casa em seu portfólio de produtos, a Pêssego Oriental, que fará parte da Coleção Elementos. Desenvolvida pela perfumista Fanny Grau, a fragrância tem um perfil olfativo frutal floral e disponível, a princípio, em 6 produtos: água perfumada, difusor de perfume, home spray, sabonete líquido e barra de cera perfumada. Para o lançamento, a matéria-prima escolhida é o pêssego, uma fruta suculenta, adocicada, aveludada e envolvente. As notas de saída combinam notas cítricas de Mandarina e Nectarina com nuances de notas aquosas de Pêra. As pétalas de Muguet se unem à nuance aveludada do Pêssego, combinadas com Framboesa e Caju formando o corpo, acompanhadas com a sofisticação de madeiras cremosas e Musk.

Esfoliante Corporal Mango, da The Body Shop

A novidade ajuda a suavizar e afinar a pele, deixando-a mais macia e tratada Crédito: Divulgação

Enriquecido com óleo de semente de manga, a novidade ajuda a suavizar e afinar a pele, deixando-a mais macia e tratada. Os ingredientes esfoliantes removem com eficácia as células mortas, estimulando a circulação sanguínea e revelando uma pele lisa e radiante após cada banho, com 90% de ingredientes de origem natural. Todas as embalagens de Esfoliante são totalmente recicláveis.

Colour Explosion Eyeshadow Palette, da Kiko Milano

A paleta conta com uma textura com extrema pigmentação Crédito: Divulgação

A marca italiana traz para o Brasil a coleção Crazy ‘90s, inspirada nas cores, extravagância e ousadia de uma das décadas mais impactantes para moda. São produtos para os olhos, rosto, lábios, acessórios para maquiagem e cuidados para pele. A paleta de sombra chega com seis cores em acabamentos para todos os gostos: mate, metálico e brilhante. Por contar com diferentes acabamentos, essa paleta permite a criação de visuais para diferentes ocasiões, além de contar com uma textura com extrema pigmentação.

Colágeno Specialist, da Vichy

Com uma textura suave, o produto pode ser aplicado uma ou duas vezes ao dia Crédito: Divulgação

A novidade foi desenvolvida com ativos dermatológicos sinérgicos, como o complexo de biopeptídeos que estimulam a produção de colágeno, vitamina CG e niacinamida (vitamina B3), além da água vulcânica Vichy, que agem reduzindo a flacidez, linhas e rugas aparentes, proporcionando 48h de hidratação, garantindo uma pele mais firme, uniforme e com resultados clinicamente comprovados.

Com uma textura suave, o produto pode ser aplicado uma ou duas vezes ao dia, depois da lavagem, ou após o sérum habitual pela manhã, não esquecendo de finalizar sua rotina com o protetor solar. Para o tratamento noturno, Liftactiv Colágeno Creme Specialist pode ser adicionado após os produtos já utilizados, ou sozinho, após a limpeza facial. Ele foi testado em todos os tipos de pele.

Água Micelar Facial Ácido Hialurônico, da Monange

O produto proporciona limpeza profunda e eficaz da maquiagem Crédito: Divulgação

A marca ingressa na categoria de produtos faciais, com as linhas antioleosidade e antissinais/antirressecamento. A água micelar, que faz parte da linha antissinais, proporciona limpeza profunda e eficaz da maquiagem, com remoção de até 98% das impurezas sem agredir a pele, deixando-a iluminada e hidratada por até 24h. A composição dessa linha combina o ácido hialurônico e a niacinamida, também conhecido como vitamina B3, que juntos formam dupla poderosa capaz de proporcionar justamente hidratação profunda, luminosidade e uniformização do tom da pele.

Coleção Disney, da M.A.C Cosmetics

Cada um dos produtos e tonalidades mais vendidas traz nas embalagens os personagens da Disney Crédito: Divulgação

A Mac abriu seu cofre para fazer todos os contos de fadas se tornarem realidade, relançando as coleções - de edições limitadas - inspiradas em Aladdin, Cinderela e Malévola. Diretamente de 2015, a Paleta de Sombra de Olhos Stroke Of Midnight da Cinderela traz seis tons neutros, cintilantes, dourados e brilhosos para criar maquiagens para o dia ou para a noite. Já o Batom Lustreglass em Royal Ball, proporciona um tratamento majestoso para os lábios. E o Pigmento Pretty It Up, cria um toque sutil ou um efeito intenso com um tom bronze escuro, que é fácil de esfumar e aplicar em camadas - proporcionando formas ilimitadas de brilhar.

Fixador de Make com Ácido Hialurônico, de Ricca

O produto promove hidratação e melhora a textura da pele Crédito: Divulgação

O novo produto da marca promove hidratação e melhora a textura da pele. O ácido hialurônico, presente na fórmula do fixador, é responsável por hidratar a pele, já que suas moléculas são capazes de reter uma enorme quantidade de água. Dessa forma, o acabamento da maquiagem se torna muito mais natural e a deixa com uma aparência perfeita. O produto é à prova de suor.

Loção Hidratante La Villette, da O.U.i

O produto nutri e repara profundamente por até 48 horas Crédito: Divulgação

Com textura fluida e toque sutil na luminosa fragrância La Villette, o lançamento vai adicionar uma camada extra de prazer sensorial à rotina. Sua fórmula contém uma combinação de matérias-primas hidratantes, rapidamente absorvida pela pele, nutrindo e reparando profundamente por até 48 horas. A novidade entrega uma releitura moderna do Chypre clássico, a máxima expressão do luxo na perfumaria: ela combina com maestria a Framboesa e o Jasmim, além de possuir um toque terroso e aveludado do Patchouli.

Nourkrin, da TheraSkin

Ele foi desenvolvido especialmente para fortalecer os cabelos e combater a queda Crédito: Divulgação

É um suplemento alimentar desenvolvido especialmente para fortalecer os cabelos e combater a queda. Sua fórmula exclusiva, enriquecida com ingredientes naturais que agem diretamente na papila dérmica, por meio dos proteoglicanos, normalizando e mantendo o crescimento saudável dos cabelos, além de reduzir a queda excessiva. Indicado para mulheres adultas que apresentaram os primeiros sinais de queda ou perda de cabelo, o produto deve ser consumido em apenas dois comprimidos por dia, (manhã e noite), após as refeições, ou a critério médico.

Compose Creme Hidratante para Mãos, da Dermage

O produto contribui para a proteção e fortalecimento da barreira cutânea das mãos Crédito: Divulgação