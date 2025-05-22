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Culinária

5 doces e sobremesas surpreendentes com milho-verde

Aprenda a preparar receitas deliciosas com esse grão para transformar os seus pratos com sabor e textura
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Maio de 2025 às 14:04

Pamonha doce (Imagem: Fernando Branco - AeroCam | Shutterstock)
Pamonha doce Crédito: Fernando Branco - AeroCam | Shutterstock
O milho-verde por si só já é uma delícia, mas, quando ele entra em cena em doces e sobremesas, revela um potencial extraordinário. Isso porque esse grão transforma pratos simples em experiências gustativas únicas, trazendo uma textura e sabor sem igual para diferentes combinações. Como se não bastasse, ele ainda é nutritivo e extremamente fácil de utilizar.
Abaixo, confira 5 receitas de doces e sobremesas com milho-verde para inspirar você a se aventurar na cozinha com esse ingrediente. Confira!

Pamonha doce

Ingredientes:
  • 6 espigas de milho-verde
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • Palhas do milho (limpas e fervidas para amolecer)
  • Tiras da própria palha para amarrar
  • Água para cozinhar

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Modo de preparo:
Descasque as espigas de milho-verde cuidadosamente, reservando as palhas inteiras, e corte os grãos com uma faca. Disponha os grãos em um liquidificador, adicione o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Coe se quiser uma textura mais fina. Acrescente o açúcar e o sal e bata para misturar.
Para montar a pamonha, sobreponha duas palhas formando uma canoinha, despeje uma porção da massa no centro e dobre as pontas, amarrando com as tiras da própria palha. Cozinhe as pamonhas em uma panela grande com água fervente em fogo médio até que comecem a boiar. Deixe amornar e sirva quente ou fria.

Bolo de milho-verde

Ingredientes:
  • 750 g de milho-verde escorrido
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o milho-verde, os ovos, o açúcar, o óleo e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e o sal. Adicione o líquido batido e mexa delicadamente para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.
Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Curau

Ingredientes:
  • 500 g de grãos de milho-verde crus
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata até obter um creme homogêneo. Coe e transfira para uma panela. Adicione o açúcar, o sal e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, disponha em uma travessa e aguarde esfriar. Polvilhe com canela e sirva em seguida.
Majarete (Imagem: sri widyowati | Shutterstock)
Majarete Crédito: sri widyowati | Shutterstock

Majarete

Ingredientes:
  • 395 g de milho-verde escorrido
  • 500 ml de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido 2 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o milho-verde, o leite, o leite condensado e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha em uma panela. Adicione o amido de milho e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e distribua em recipientes individuais. Polvilhe com canela em pó e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Brigadeiro de milho-verde

Ingredientes:
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • Granulado branco para decorar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata até obter um creme liso. Coe e transfira para uma panela. Adicione o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de doce e modele no formato de bolinhas. Passe no granulado e disponha em forminhas de papel para brigadeiro. Sirva em seguida.

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