Dia do Milho: 5 receitas deliciosas e práticas com milho-verde

No dia 24 de abril celebramos o Dia Internacional do Milho, uma data que destaca a importância e versatilidade deste cereal tão amado em diversas culturas ao redor do mundo.
Além de seu sabor delicioso, o milho é um alimento nutritivo que oferece uma variedade de benefícios para a saúde. Rico em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ele contribui para a saúde digestiva, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças crônicas.
Veja a seguir cinco receitas que destacam o sabor autêntico do milho-verde. Prepare-se para se inspirar e explorar novas maneiras de aproveitar esse ingrediente incrível em suas refeições!
BOLO DE MILHO-VERDE
Ingredientes:
- Grãos de 3 espigas de milho-verde
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde, os ovos, o açúcar e o óleo até obter uma mistura homogênea. Transfira a massa para uma tigela e adicione o fubá e o fermento, misturando bem. Despeje a massa em uma forma untada e asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos. Sirva em seguida.
CREME DE MILHO-VERDE
Ingredientes:
- Grãos de 4 espigas de milho-verde
- 200 g de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, orégano e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo. Acrescente os grãos de milho-verde e refogue por 5 minutos. Reserve. Em um liquidificador, bata metade do milho-ver com o creme de leite até obter um creme homogêneo. Transfira o creme batido para um panela e leve ao fogo.
Acrescente o milho-verde reservado, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Retire do fogo e sirva em seguida.
SALADA DE MILHO-VERDE COM VEGETAIS
Ingredientes:
- 3 espigas de milho-verde
- 6 tomates cereja picados em meia-lua
- 2 cenouras cozidas picadas em cubos
- 2 pepinos picados em cubos
- Folhas de rúcula e sal gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Retire os grãos das espigas de milho e cozinhe em água fervente por 5 minutos. Escorra e deixe esfriar. Em uma tigela, misture os grãos de milho-verde, os tomates, as cenouras, os pepinos e as folhas rúculas. Tempere com azeite e sal. Misture bem e sirva em seguida.
MILHO-VERDE GRATINADO
Ingredientes:
- 4 espigas de milho-verde
- 1 lata de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo:
Cozinhe as espigas de milho-verde em água fervente por aproximadamente 10 minutos. Escorra e deixe esfriar. Com uma faca, retire os grãos de milho das espigas. Em uma tigela, misture os grãos de milho-verde com o creme de leite, o queijo parmesão ralado, o sal e o orégano. Transfira a mistura para um refratário untado e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.
CUSCUZ DE MILHO-VERDE
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de flocos de milho pré-cozidos (flocão)
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 lata de milho-verde escorrido
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o leite com a manteiga e o sal. Adicione o flocão e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o milho-verde escorrido e misture novamente. Transfira a mistura para uma forma de cuscuz untada e pressione bem. Leve à geladeira por cerca de duas horas ou até firmar. Desenforme e sirva em seguida.
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