Dia do Brigadeiro: veja 4 receitas para comemorar a data

O brigadeiro é um dos doces mais amados do Brasil. Seu sabor é uma combinação perfeita de chocolate e doçura, que agrada aos mais diversos gostos. Além disso, sua textura macia e cremosa faz com que ele derreta na boca, proporcionando uma experiência sensorial única.
A simplicidade de sua preparação também é um fator importante: com apenas alguns ingredientes básicos, qualquer pessoa pode criar brigadeiros deliciosos em questão de minutos. Neste Dia do Brigadeiro, 10 de setembro, sugerimos 4 receitas do doce para fazer em casa e comemorar!
BRIGADEIRO DE MICRO-ONDAS
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó o
- 1 colher de sopa de margarina
- Chocolate granulado para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente próprio para micro-ondas, misture todos os ingredientes, exceto o chocolate granulado. Leve ao micro-ondas por 6 minutos em potência alta. Pause na metade do tempo e mexa. Volte para o micro-ondas para terminar de cozinhar.
Depois, retire do micro-ondas e mexa até obter uma massa lisa e brilhante. Leve à geladeira para esfriar. Após, enrole os docinhos, passe no granulado e coloque em forminhas.
BRIGADEIRO DE CENOURA
Ingredientes:
- 1 cenoura ralada grosseiramente
- 1 xícara de chá de água
- 1 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de margarina
- Chocolate derretido para cobertura
- Margarina para untar
Modo de preparo:
Bata no liquidificador a cenoura, a água, o leite em pó, o amido de milho e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela, junte a margarina e leve ao fogo baixo, mexendo até aparecer o fundo da panela. Despeje em um prato levemente untado com margarina e deixe esfriar. Com as mãos untadas de margarina, faça bolinhas e despeje o chocolate derretido sobre elas.
BRIGADEIRO MORANGUINHO
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de margarina
- 2 gotas de essência de morango
- 1 gema de ovo
- Açúcar colorido rosa para decorar
- Margarina para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, misture todos os ingredientes, exceto o açúcar colorido. Leve ao fogo brando, sem parar de mexer, até a mistura se soltar do fundo da panela. Despeje em um prato levemente untado com margarina e deixe esfriar. Com as mãos untadas de margarina, faça bolinhas e passe no açúcar colorido. Sirva em seguida.
BRIGADEIRO CARAMELADO
Ingredientes:
Brigadeiro:
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de margarina
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 15 cerejas em calda
- Margarina para untar
Calda de caramelo:
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de vinagre
Modo de preparo:
Brigadeiro:
Em uma panela, misture o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Leve ao fogo brando, sem parar de mexer, até a mistura se soltar do fundo da panela. Transfira para um prato untado com margarina e espere esfriar.
Montagem:
Escorra as cerejas e corte-as ao meio. Enrole os brigadeiros e coloque as metades das cerejas nas laterais, prendendo com um palito. Distribua em uma travessa untada com margarina e leve ao freezer até que fique bem firme.
Calda de caramelo:
Em uma panela, coloque o açúcar, a água e o vinagre e leve ao fogo baixo. Misture e deixe ferver, sem mexer, até obter uma calda dourada. Retire os brigadeiros do freezer e passe na calda, segurando pelo palito. Distribua-os sobre papel-manteiga para secar. Espere esfriar e sirva em seguida.