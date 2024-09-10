Dia do Brigadeiro: veja 4 receitas para comemorar a data

Brigadeiro de micro-ondas Crédito: NoirChocolate | Shutterstock

brigadeiro é um dos doces mais amados do Brasil. Seu sabor é uma combinação perfeita de chocolate e doçura, que agrada aos mais diversos gostos. Além disso, sua textura macia e cremosa faz com que ele derreta na boca, proporcionando uma experiência sensorial única.

A simplicidade de sua preparação também é um fator importante: com apenas alguns ingredientes básicos, qualquer pessoa pode criar brigadeiros deliciosos em questão de minutos. Neste Dia do Brigadeiro, 10 de setembro, sugerimos 4 receitas do doce para fazer em casa e comemorar!

BRIGADEIRO DE MICRO-ONDAS

Ingredientes:

395 g de leite condensado

4 colheres de sopa de chocolate em pó o

1 colher de sopa de margarina

Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente próprio para micro-ondas, misture todos os ingredientes, exceto o chocolate granulado. Leve ao micro-ondas por 6 minutos em potência alta. Pause na metade do tempo e mexa. Volte para o micro-ondas para terminar de cozinhar.

Depois, retire do micro-ondas e mexa até obter uma massa lisa e brilhante. Leve à geladeira para esfriar. Após, enrole os docinhos, passe no granulado e coloque em forminhas.

BRIGADEIRO DE CENOURA

Ingredientes:

1 cenoura ralada grosseiramente

1 xícara de chá de água

1 1/2 xícara de chá de leite em pó

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de margarina

Chocolate derretido para cobertura

Margarina para untar

Modo de preparo:

Bata no liquidificador a cenoura, a água, o leite em pó, o amido de milho e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela, junte a margarina e leve ao fogo baixo, mexendo até aparecer o fundo da panela. Despeje em um prato levemente untado com margarina e deixe esfriar. Com as mãos untadas de margarina, faça bolinhas e despeje o chocolate derretido sobre elas.

Brigadeiro moranguinho Crédito: WS-Studio | Shutterstock

BRIGADEIRO MORANGUINHO

Ingredientes:

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de margarina

2 gotas de essência de morango

1 gema de ovo

Açúcar colorido rosa para decorar

Margarina para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, misture todos os ingredientes, exceto o açúcar colorido. Leve ao fogo brando, sem parar de mexer, até a mistura se soltar do fundo da panela. Despeje em um prato levemente untado com margarina e deixe esfriar. Com as mãos untadas de margarina, faça bolinhas e passe no açúcar colorido. Sirva em seguida.

BRIGADEIRO CARAMELADO

Ingredientes:

Brigadeiro:

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de margarina

2 colheres de sopa de chocolate em pó

15 cerejas em calda

Margarina para untar

Calda de caramelo:

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de vinagre

Modo de preparo:

Brigadeiro:

Em uma panela, misture o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Leve ao fogo brando, sem parar de mexer, até a mistura se soltar do fundo da panela. Transfira para um prato untado com margarina e espere esfriar.

Montagem:

Escorra as cerejas e corte-as ao meio. Enrole os brigadeiros e coloque as metades das cerejas nas laterais, prendendo com um palito. Distribua em uma travessa untada com margarina e leve ao freezer até que fique bem firme.

Calda de caramelo: