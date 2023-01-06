Brigadeiro crocante de doce de leite é dica para o fim de semana

Um simples brigadeiro de panela já é ótimo para matar a vontade de comer doce.
Mas se a sua ideia é incrementar a guloseima, até mesmo para servi-la numa festinha em casa, temos uma dica de dar água na boca.
É a receita de brigadeiro crocante de doce de leite, que além de ficar delicioso, é uma belezura. Confira o passo a passo da preparação e capriche!
BRIGADEIRO CROCANTE DE DOCE DE LEITE
Rendimento: 50 unidades
Tempo de preparo: 120 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Brigadeiro:
- 50g ou 1/4 de xícara (chá) de chocolate branco picado
- 395g ou 1 lata de leite condensado
- 20g ou 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 100g ou 6 colheres (sopa) de doce de leite cremoso
- 50g ou 3 colheres (sopa) de creme de leite
- Cobertura:
- 400g ou 2 xícaras (chá) de cobertura sabor chocolate ao leite (gotas)
- 100g de flocos de arroz
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, leve ao fogo o leite condensado, o chocolate branco bem picado, a manteiga e o doce de leite.
- Cozinhe até dar ponto de brigadeiro ou até que a mistura esteja soltando do fundo da panela.
- Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e coloque em um prato untado com manteiga. Cubra com filme de PVC e reserve até esfriar.
- Derreta a cobertura de chocolate ao leite seguindo as informações descritas na embalagem. Acrescente os flocos de arroz à cobertura derretida
- Enrole os brigadeiros e, então, banhe na cobertura com flocos de arroz.
- Coloque sobre papel-manteiga e leve para gelar por cinco minutos ou até que o chocolate cristalize.
Fonte: Duas Rodas/Selecta.