De volta!

Ferrugem e Filipe Ret são atrações confirmadas na reabertura da Fazendinha

Após sete meses de pausa, Fazendinha anuncia grandes nomes e conta com animação do público capixaba

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2025 às 14:04

Ferrugem, Filipe Ret e Thiago Soares são atrações confirmadas para reabertura da casa Crédito: Reprodução Instagram @ferrugem / Arthur Louzada / Julia Galter

Que retorno! A casa de shows Fazendinha, em Vitória, anunciou três grandes atrações para sua reabertura, que acontece no dia 7 de setembro, com o show do cantor Ferrugem. >

Dono de sucessos como "Apaguei pra todos", "O Som do tambor", "Sinto sua falta" e muito mais, um dos pagodeiros mais amados do Brasil retorna ao Espírito Santo para agitar a noite do feriado de Independência. >

As outras duas atrações também já foram confirmadas: Filipe Ret, nome do rap nacional, se apresenta no dia 03 de outubro; e o carioca Thiago Soares chega ao estado no dia 14 de novembro. Os valores e horários de cada show ainda não foram divulgados pela organização. >

O famoso "Pagode da Fazendinha" começou em 2015 e já recebeu nomes como Péricles, Belo, Tiee, Ludmilla e muitos outros. No ano passado, por meio das redes sociais, a casa anunciou uma pausa.>

>

Para Sandro Gasparini, um dos sócios da casa, o tempo de pausa foi importante para repensar as estratégias. "A Fazendinha sempre foi uma referência em entretenimento na Grande Vitória, e depois de sete meses, voltamos com tudo. Esse tempo foi importante pra gente repensar, estudar o mercado e preparar uma nova casa, com estrutura moderna e novo layout. A expectativa é enorme e voltamos com a meta de reconquistar nosso lugar como a maior casa de shows da região".>

