Sinfônica do ES homenageia Maurício de Oliveira em concerto gratuito em Vila Velha

Apresentação integra programação do Festival Parque Aberto, que também terá shows, feira e oficinas na Casa do Governador

Publicado em 16 de julho de 2025 às 14:30

Maurício de Oliveira, o violonista capixaba Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) realiza neste sábado (19), às 15h, um concerto especial em homenagem ao centenário do violonista e compositor capixaba Maurício de Oliveira. A apresentação gratuita acontece no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e integra a programação do Parque Aberto, festival quinzenal que, nesta edição, será em dose dupla — sábado e domingo. >

Com entrada franca, o evento celebra a contribuição de Maurício para a música brasileira com um repertório que percorre suas obras autorais e arranjos para clássicos do choro e da valsa. A regência é do maestro Helder Trefzger e os ingressos devem ser retirados pela plataforma oficial do Parque.>

Repertório em três atos

O concerto de sábado será dividido em três momentos. A primeira parte traz obras de Maurício de Oliveira, como o Concerto para Dois Violões e Orquestra, com solos de John Kennedy e Esdras Maddalon, e a premiada Canção da Paz. Em seguida, o público confere homenagens feitas por seu filho, Tião de Oliveira, incluindo Uma Valsa para Maurício e Luíza. >

Aílton Krenak durante evento no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Vitor Jubini

Na terceira parte, composições consagradas da música brasileira ganham novos arranjos, como Lamento (Pixinguinha), Noites Cariocas e Doce de Coco (Jacob do Bandolim), Abismo de Rosas (Américo Jacomino) e Pedacinhos do Céu (Waldir de Azevedo).>

Sobre o homenageado

Maurício de Oliveira (1925–2009) foi um dos maiores nomes da música capixaba. Gravou a obra completa de Villa-Lobos para violão, atuou com grandes artistas nacionais e internacionais e deixou um legado de composições, arranjos e registros fonográficos. Transitou com maestria entre o universo popular e a música clássica, tornando-se símbolo de valorização da identidade cultural do Espírito Santo. >

Programação para todos os gostos

Além do concerto da Oses, o sábado (19) terá feira de empreendedores locais, praça de alimentação e a oficina “Horta Vertical Sustentável”, às 14h, com 15 vagas por ordem de chegada.>

Cantora Elaine Augusta Crédito: Meuri Ribeiro / Divulgação

No domingo (20), o destaque da programação é o show da cantora e compositora Elaine Augusta, às 12h30. Ela apresenta faixas autorais e interpreta grandes nomes do samba e da MPB. Também haverá visita mediada no Bosque das Esculturas, às 9h30, e programação aberta das 8h às 15h.>

Programação

Sábado (19):

– 13h às 17h: Feira Curva e Praça de Alimentação

– 14h: Oficina “Horta Vertical Sustentável”

– 15h: Concerto com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo





Domingo (20):

– 8h às 15h: Feira Curva e Praça de Alimentação

– 9h30: Visita mediada ao Bosque das Esculturas

– 12h30: Show com Elaine Augusta >

