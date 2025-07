Oportunidade

CineMarias abre inscrições para formação com bolsas de R$ 600

Lab “Criativas em Cena” vai oferecer curso em negócios criativos com foco em sustentabilidade, impacto social e presença digital

Publicado em 13 de julho de 2025 às 15:00

CineMarias abre inscrições para formação com bolsas de R$ 600 Crédito: Thais Gobbo / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Lab Criativas em Cena: empreendedorismo, sustentabilidade e impacto, formação gratuita voltada a mulheres, sejam cis, trans ou travestis, e pessoas não binárias que atuam ou desejam empreender no setor criativo com propósito social. >

Realizado pelo CineMarias, o laboratório será conduzido por Josy Santos, referência nacional em inovação social, e oferecerá bolsas de R$ 600 para cada participante. As atividades acontecerão nos dias 11 a 14 de agosto, em formato presencial na Grande Vitória (local ainda a ser definido), com desdobramentos durante a 4ª Mostra CineMarias – Fabular Novos Futuros, nos dias 22 e 23 de agosto, no Cine Metrópolis (Ufes – Vitória).>

O foco da formação é fortalecer o protagonismo feminino e de identidades dissidentes no campo criativo, com ferramentas voltadas para presença digital, estratégias de venda, geração de receita, práticas sustentáveis, comunicação e impacto social.>

As inscrições estão abertas até o dia 28 de julho e podem ser feitas pelo site cinemarias.com.br. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial da mostra: @cinemarias.>

>

Estão abertas as inscrições para o Lab Criativas em Cena: empreendedorismo, sustentabilidade e impacto Crédito: Thais Gobbo / Divulgação

O laboratório é voltado prioritariamente para mulheres cis, trans, travestis e pessoas não binárias, com destaque para pessoas pretas e pardas, interessadas em desenvolver negócios criativos alinhados à transformação social e à sustentabilidade.>

Sobre a facilitadora

Josy Santos é diretora executiva do Instituto Coria, líder em Inovação Social na Semente e diretora de Diversidade da ABRH ES. Com ampla atuação em iniciativas de impacto e diversidade, é reconhecida pelo Prêmio Ser Humano (ABRH-ES/2021) e já contribuiu com veículos como Estadão, Exame e A Gazeta. É administradora, mestranda em Empreendedorismo e Negócios, com certificações em ESG, diversidade e responsabilidade social. >

Sobre o CineMarias

A Mostra Nacional CineMarias – Fabular Novos Futuros acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Cine Metrópolis, com programação gratuita que inclui mostras de curtas-metragens, rodas de conversa, oficinas e palestras. A mostra é uma das poucas no Brasil dedicadas a promover o protagonismo de mulheres e pessoas não binárias no audiovisual. >

Leia mais Festival de hip hop traz Nelson Triunfo a Vitória; veja programação

Inspirada na Lei Maria da Penha, a iniciativa usa a arte e a educação como instrumentos de reflexão sobre a violência de gênero e a falta de representatividade nos espaços de poder. Em 2025, o tema "Fabular Novos Futuros" propõe imaginar caminhos mais justos, livres e sustentáveis para todas as identidades.>

Serviço

LAB Criativas em Cena: empreendedorismo, sustentabilidade e impacto

11, 12, 13 e 14 de agosto (presencial – local a definir)

Integra a 4ª Mostra CineMarias – Fabular Novos Futuros

Cine Metrópolis (Ufes – Vitória)

Bolsas de R$ 600 por participante

Inscrições até 28 de julho

Mais informações: www.cinemarias.com.br ou pelo Instagram: @cinemarias >

Este vídeo pode te interessar