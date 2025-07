Gratuito

Festival de hip hop traz Nelson Triunfo a Vitória; veja programação

Projeto “Faço Meu Estilo: Danças Urbanas” oferece oficinas gratuitas com grandes nomes nacionais da dança e da produção cultural

Publicado em 8 de julho de 2025 às 12:05

Festival de hip hop traz Nelson Triunfo a Vitória Crédito: Khennedy Kenin / Zanone Fraissat / Folhapress

O pernambucano Nelson Triunfo, um dos maiores ícones da cultura hip hop no Brasil, estará em Vitória no dia 20 de julho, como parte da programação do festival “Faço Meu Estilo: Danças Urbanas”. Com entrada gratuita, o evento acontece entre 17 e 20 de julho, no Mucane e no Centro de Referência da Juventude (CRJ), com oficinas, formações e atividades abertas ao público. >

Considerado um dos precursores do hip hop no país, Triunfo ministrará uma oficina de Funk Estadunidense, estilo de dança que influenciou diretamente as danças urbanas ligadas ao movimento. Aos 70 anos, o artista segue ativo como dançarino, coreógrafo, músico, educador social e produtor, e é reconhecido como uma referência histórica da cultura de rua no Brasil.>

A programação do projeto inclui ainda oficinas de dança, gestão cultural, produção de eventos, batalhas e ações de formação para artistas e coletivos ligados às danças urbanas. Realizado com recursos da Lei Rubem Braga, da Prefeitura de Vitória, o festival também promove ações em escolas da capital.>

Projeto "Faço Meu Estilo - Danças Urbanas" Crédito: Khennedy Kenin / Divulgação

“Triunfo é uma referência viva. Tê-lo com a gente é reconhecer que esse projeto só existe porque antes dele, alguém dançou, resistiu e construiu caminhos”, destaca Raffaella Conceição, produtora executiva do projeto.>

>

Além das oficinas, o público poderá assistir à Batalha Open Styles de Danças Urbanas, ao som do DJ Masknobeat, reunindo 16 dançarinos em duplas, no Mucane.>

A coordenação geral do projeto é assinada por Janderson Passos, que destaca o caráter formativo do festival: “Buscamos desenvolver habilidades, ampliar o repertório e estimular o potencial criativo e profissional dos participantes, promovendo o acesso à cultura em diferentes regiões da cidade.”>

Projeto “Faço Meu Estilo: Danças Urbanas” oferece oficinas gratuitas Crédito: Khennedy Kenin / Reprodução Instagram @facomeuestilo

Todas as oficinas contam com certificado de participação. As inscrições devem ser feitas pelos perfis no Instagram: @facomeuestilo e @manifestacaocriativa.>

Programação

Quinta-feira – 17 de julho Mucane

18h30 | Oficina de Elaboração de Projetos Culturais – Renaildes Dórea (BA)





Sexta-feira – 18 de julho CRJ de Vitória

18h30 | Oficina de Elaboração de Projetos Culturais – Renaildes Dórea (BA)





Sábado – 19 de julho CRJ de Vitória

13h | Oficina de Gestão de Companhias e Coletivos – Ugo Alexandre (RJ)

16h | Oficina de Produção de Eventos – Lory Nascimento (ES)





Domingo – 20 de julho Mucane (a partir das 13h)

Oficina de House Dance – Josh Antonio (RJ)

Oficina de Hip-Hop Dance – DJessy (MG)

Oficina de Funk Estadunidense – Nelson Triunfo (PE)

Batalha Open Styles – DJ Masknobeat >

Este vídeo pode te interessar