Arte e natureza

Festival marca início da temporada das baleias com arte e tecnologia em Vitória

Evento gratuito reúne shows, exposições e tour virtual para conectar o público à natureza e ao universo das gigantes do mar

A temporada 2025 de observação das baleias-jubarte já começou, mas a abertura oficial vai contar com uma programação mais que especial. No dia 12 de julho, acontece o Brizz Ocean Fest, no Brizz Vitória, na Enseada do Suá, com música ao vivo, exposição fotográfica, tour virtual em 3D, exibição de filmes e outras atividades que celebram a chegada das gigantes do mar ao litoral capixaba. >