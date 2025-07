Aracruz

Festival Pôr do Sol terá música, artesanato e cultura em Santa Cruz

Objetivo é movimentar o turismo na região e fortalecer a economia criativa, valorizando os talentos locais; confira programação

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de julho de 2025 às 10:57

Festival Pôr do Sol promete animar Santa Cruz, em Aracruz Crédito: Marcela Banhos

Um pôr do sol de tirar o fôlego, boa música, arte feita à mão e o clima acolhedor de uma vila cheia de encantos. Assim será a primeira edição do Festival Pôr do Sol de Santa Cruz, marcada para 19 de julho, a partir das 15h, na Praça Encontro com os Botos, no balneário de Santa Cruz, em Aracruz. >

Idealizado pelos comerciantes locais, o evento tem como objetivo movimentar o turismo na região e fortalecer a economia criativa, valorizando os talentos locais e convidando mais pessoas a descobrirem os encantos de Santa Cruz - um destino cheio de identidade, beleza natural e tradição.>

Música ao vivo, feira artesanal e blocos culturais

A programação começa às 15h, com show da banda Akanni, seguida pela vibrante apresentação do grupo Blocongo, às 16h. Encerrando a trilha sonora do evento, a banda Autoreverse comanda o palco das 17h às 20h, embalando o público com um repertório que promete fazer todo mundo cantar junto enquanto o céu muda de cor.>

Muito artesanato no Festival Pôr do Sol em Santa Cruz, em Aracruz Crédito: Marcela Banhos

Além da música, o festival contará com uma feira de artesanato local, reunindo expositores que transformam madeira reaproveitada, papel, tecidos, metais e fibras em peças únicas. Entre os nomes confirmados estão:>

>

Re.Utilizo (Renato Fraga): artesania com reúso criativo de materiais

artesania com reúso criativo de materiais Alternat (Natália): bijuterias exclusivas

bijuterias exclusivas ZAAZ (Zaira): bolsas artesanais

bolsas artesanais Laços (Rosilene): laços e tiaras infantis

laços e tiaras infantis Meninas Arteiras (Aline): mandalas e pinturas

mandalas e pinturas Resiliarts (Ana Paula): arte em crochê

arte em crochê Arte Indígena (Fábio e Josi): peças utilitárias e decorativas com saber ancestral >

Um convite para viver Santa Cruz

O festival terá uma proposta diferente: não haverá barracas de comida no local. A ideia é que os visitantes circulem pela vila, descubram seus estabelecimentos gastronômicos e consumam diretamente nos comércios locais, fortalecendo o comércio da região e proporcionando uma experiência mais completa e autêntica.>

Entre um passeio, uma música e uma compra, o visitante será presenteado com o grande espetáculo da natureza: o pôr do sol de Santa Cruz, que, neste dia, será o grande protagonista de um festival que nasce com a alma da comunidade.>

