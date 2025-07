Cultura

Festa da Banana e do Leite: cidade do ES faz campanha para ter ruas decoradas

Para cada fachada decorada com elementos inspirados na tradicional festa, será doado o valor de R$ 10 a instituições locais

Durante o mês de julho, Alfredo Chaves vai muito além da comemoração dos 50 anos da tradicional Festa da Banana e do Leite . Um projeto solidário está mobilizando a população para transformar a cidade em um grande cenário de celebração e, ao mesmo tempo, beneficiar entidades assistenciais do município. >

A ação, batizada de “Cidade em Festa”, propõe que moradores e comerciantes decorem as fachadas de suas casas e estabelecimentos com elementos inspirados na história da festa. Para cada fachada decorada, será doado o valor de R$ 10 a instituições locais. Ou seja, quanto maior a adesão da comunidade, maior será o repasse financeiro.>

O valor arrecadado será destinado à Casa Lar Aconchego do Idoso e à Associação Pestalozzi, duas instituições que atuam diretamente no cuidado e na assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. Os recursos serão custeados pelas empresas parceiras do projeto, Cervejaria Alfredense e União Material de Construção.>