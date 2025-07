Filme

Documentário sobre tradição pesqueira de Nova Almeida estreia na Serra

“Nova Almeida – Vila dos Pescadores” será lançado neste sábado (5), no bairro homenageado pelo filme

A história e a resistência de uma das comunidades pesqueiras mais tradicionais do Espírito Santo ganham destaque no documentário “Nova Almeida – Vila dos Pescadores”, que será lançado neste sábado (5), às 19h30, na Praça dos Pescadores, no centro de Nova Almeida, na Serra. A sessão será gratuita e aberta ao público, seguida de bate-papo com os realizadores. >