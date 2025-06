Globoplay

Capixaba Sérgio Sampaio ganha destaque em série sobre Raul Seixas

Cantor e compositor do ES é interpretado pelo ator Jaffar Bambirra, que se diz influenciado pela obra do artista nascido em Cachoeiro

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de junho de 2025 às 11:15

O ator Jaffar Bambirra interpreta o capixaba Sergio Sampaio Crédito: Folhapress/Ariela Bueno

O cantor e compositor capixaba Sérgio Sampaio, conhecido por canções como “Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua”, estará representado na nova série do Globoplay, ‘Raul Seixas: Eu Sou’, que estreia nesta quinta-feira (26). Quem dá vida ao artista é o ator Jaffar Bambirra, que conversou com exclusividade com HZ sobre a construção do personagem e a importância de retratar esse nome tão expressivo da música brasileira. >

“Receber a chance de interpretar o Sérgio foi um privilégio. Eu conhecia algumas canções, mas com o estudo para o personagem me aprofundei muito na carreira dele. Ele tinha uma escrita única”, contou Jaffar, que disse ter escutado todos os álbuns do artista capixaba para mergulhar na sua linguagem poética.>

O ator Jaffar Bambirra está na série ‘Raul Seixas: Eu Sou’ Crédito: Reprodução/Instagram/@jaffarbambirra

Embora ainda não tenha vivido o Estado intensamente - “fui só uma vez, e por uma noite” - , o ator buscou referências locais para se preparar. >

Estudei bastante a parte cultural do Espírito Santo e o sotaque para poder me aprofundar mais

Na série, Sérgio é apresentado em um momento crucial da juventude de Raul Seixas, como um dos artistas que o influenciaram criativamente. “A gente vê um Sérgio ainda jovem, em início de trajetória, e tentei trazer para a cena justamente essa troca artística entre eles, o sonho, a música e a inquietação em comum”.>

>

Parecido com o personagem?

Uma curiosidade que surpreendeu até o próprio ator foi a semelhança física com Sampaio. “Nunca tinha notado (risos). Mas o João Pedro Zappa, que faz o Paulo Coelho na série, me mandou uma foto antiga do Sérgio com Raul e eu fiquei em choque. Realmente parece muito!”, brinca.>

Paulo Coelho (João Pedro Zappa) e Ravel Andrade (Raul Seixas) Crédito: Ariela Bueno

Um capixaba no enredo de Raul

O personagem de Sérgio Sampaio aparece como um dos encontros criativos que ajudaram a moldar o espírito inquieto de Raul, com quem compôs e dividiu cenas marcantes da música brasileira. >

Com oito episódios e direção de Paulo e Pedro Morelli, a série biográfica ‘Raul Seixas: Eu Sou’ foca nos principais momentos da vida do artista baiano, incluindo sua formação, os dilemas pessoais e as parcerias musicais que marcaram sua trajetória. Além de Jaffar, a produção reúne nomes como Ravel Andrade (Raul), João Pedro Zappa (Paulo Coelho), Cyria Coentro, Caroline Abras, Chandelly Braz e Julio Andrade.>

