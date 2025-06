Globoplay

Morador do ES, Markus Konká integra elenco de nova novela do Globoplay

Com quase quatro décadas dedicadas às artes, ator representa o ES na superprodução da Globo, que estreia nesta quarta (11)

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de junho de 2025 às 10:54

Markus Konká é Ezequiel em Guerreiros do Sol Crédito: Globo/Estevam Avellar

Mesmo tendo nascido no Rio de janeiro, Markus Konká é um dos maiores nomes quando se fala em artes cênicas no Espírito Santo. Morador de Vitória desde os anos 1990, o ator, que já trabalhou com diretores como Ruy Guerra e Arnaldo Jabor, retorna às grandes produções com um papel importante na novela "Guerreiros do Sol", que estreia no Globoplay no próximo dia 11 de junho. >

Na trama escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, e dirigida por Rogério Gomes, Konká interpreta Ezequiel, pai de cinco filhos e figura central na origem do conflito entre duas famílias rivais. "Sou o Ezequiel. Tudo começa com a morte dele, o que gera a revolta dos filhos e dá início à guerra entre as famílias", conta o ator. >

O personagem, embora não esteja presente durante toda a novela, é fundamental para desencadear os principais acontecimentos da história - que se passa no sertão nordestino, com uma linguagem de faroeste e forte apelo épico.>

“Guerreiros do Sol”, que em breve também será exibida na TV aberta, traz uma narrativa marcada por violência, resistência e disputa de poder, mas também por amor e justiça. Com estética que remete ao cinema de faroeste, a produção reforça a aposta do Globoplay em formatos inovadores de teledramaturgia. >

‘Guerreiros do Sol’, terceira novela Original Globoplay, traz releitura do cangaço Crédito: Globo/Estevam Avellar

Além de Markus Konká, a produção reúne um elenco de peso, como Isadora Cruz, Alinne Moraes, Alexandre Nero, Thomás Aquino, José de Abreu, Irandhir Santos, Fabiula Nascimento, Júlio Andrade e Cyria Coentro. >

De Escrava Isaura a Guerreiros do Sol

A participação na nova produção do Globoplay marca o retorno de Konká às produções nacionais após anos afastado. Sua estreia na telinha aconteceu em 1976, ainda como estudante de teatro, na icônica "Escrava Isaura”, dirigida por Herval Rossano. De lá para cá, sua trajetória passou por projetos de prestígio, como a minissérie Dois Irmãos (2017), dirigida por Luiz Fernando Carvalho e estrelada por Antonio Fagundes e Cauã Reymond.>

“Esses dias estava voltando de Campos dos Goytacazes e passamos na frente da fazenda onde gravamos Escrava Isaura. Foi emocionante voltar lá quase 50 anos depois” Markus Konká

Já a nova novela, Guerreiros do Sol, foi gravada em várias cidades do Nordeste, incluindo Canudos, na Bahia, e locações em Alagoas e Pernambuco. “Foram meses de viagem, um trabalho intenso e fisicamente exigente, mas muito gratificante”, afirma.>

Markus Konká nos bastidores de Guerreiros do Sol 1 de 9

Carioca de nascimento, capixaba por escolha

Markus Konká vive em Vitória há mais de 30 anos. Antes mesmo de chegar ao Espírito Santo, ele já tinha em seu currículo mais de 20 filmes. Ao longo de sua permanência no estado, firmou-se como um dos artistas mais respeitados da cena cultural capixaba, atuando no teatro, no cinema e na dança.>

“Quando cheguei ao Espírito Santo, já trazia uma bagagem do cinema, mas aqui encontrei um espaço para desenvolver ainda mais meu trabalho. O Estado me acolheu, e eu abracei essa terra também”, diz Konká, que é formado em Artes Cênicas pela UniRio e tem especialização em expressão corporal.>

Markus Konká nos bastidores de Guerreiros do Sol Crédito: Arquivo pessoal/Markus Konká

Além de atuar, ele também compartilhou seus conhecimentos como professor da antiga Fafi e em universidades locais. Entre os nomes com quem já trabalhou no Espírito Santo estão Rodrigo Aragão e Amylton de Almeida, cineastas fundamentais na construção do audiovisual capixaba contemporâneo.>

Homenagens

Mesmo com homenagens importantes - como a Comenda Maurício de Oliveira, concedida pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória em 2015, e o tributo no Festival de Cinema de Vitória, em 2016 - Markus Konká mantém a simplicidade. >

A gente precisa estar sempre em evolução, porque o mercado é difícil. As homenagens são importantes, claro, mas não me deslumbro. O essencial é continuar trabalhando e aprendendo

