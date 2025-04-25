Capixaba Manoel Rafaski vai integrar novo elenco do 'De Férias com o Ex'

Capixaba Manoel Rafaski estará no De Férias com o Ex Caribe VIP Crédito: Reprodução/Instagram/@manoelrafaski

O capixaba Manoel Rafaski está de volta aos holofotes. O ex-BBB, que participou da 17ª edição do reality da Globo, foi anunciado nesta quinta-feira (24) como um dos integrantes da nova temporada de 'De Férias com o Ex Caribe VIP', que estreia no dia 22 de maio na MTV Brasil e na plataforma Paramount+.

Natural de Vila Velha, Manoel ficou conhecido nacionalmente ao entrar no BBB 17 junto ao seu irmão gêmeo, Antônio Rafaski . Desde então, o capixaba se aventurou em outras produções televisivas, incluindo a edição anterior do próprio De Férias com o Ex Caribe, batizada de Salseiro VIP, onde se destacou entre tretas e romances intensos sob o sol latino-americano.

Agora, ele retorna ao formato para uma nova temporada que promete ainda mais polêmicas, paqueras e reviravoltas. Ao lado dele, outros dois ex-BBBs integram o elenco: Natália Deodato (BBB 22), vencedora do Bake Off Brasil Celebridades, e Nizam Hayek (BBB 24), que atualmente se dedica à produção de conteúdo adulto.

O programa, conhecido por colocar celebridades e influenciadores em uma casa paradisíaca no Caribe, desta vez reunirá 12 solteiros em busca de diversão - e, claro, confrontos com antigos amores.