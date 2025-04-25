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Capixaba Manoel Rafaski vai integrar novo elenco do 'De Férias com o Ex'

Natural de Vila Velha, Manoel ficou conhecido nacionalmente ao entrar no BBB 17 junto ao seu irmão gêmeo, Antônio Rafaski
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 13:05

Capixaba Manoel Rafaski estará no De Férias com o Ex Caribe VIP
Capixaba Manoel Rafaski estará no De Férias com o Ex Caribe VIP Crédito: Reprodução/Instagram/@manoelrafaski
O capixaba Manoel Rafaski está de volta aos holofotes. O ex-BBB, que participou da 17ª edição do reality da Globo, foi anunciado nesta quinta-feira (24) como um dos integrantes da nova temporada de 'De Férias com o Ex Caribe VIP', que estreia no dia 22 de maio na MTV Brasil e na plataforma Paramount+.
Natural de Vila Velha, Manoel ficou conhecido nacionalmente ao entrar no BBB 17 junto ao seu irmão gêmeo, Antônio Rafaski. Desde então, o capixaba se aventurou em outras produções televisivas, incluindo a edição anterior do próprio De Férias com o Ex Caribe, batizada de Salseiro VIP, onde se destacou entre tretas e romances intensos sob o sol latino-americano.

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Agora, ele retorna ao formato para uma nova temporada que promete ainda mais polêmicas, paqueras e reviravoltas. Ao lado dele, outros dois ex-BBBs integram o elenco: Natália Deodato (BBB 22), vencedora do Bake Off Brasil Celebridades, e Nizam Hayek (BBB 24), que atualmente se dedica à produção de conteúdo adulto.
O programa, conhecido por colocar celebridades e influenciadores em uma casa paradisíaca no Caribe, desta vez reunirá 12 solteiros em busca de diversão - e, claro, confrontos com antigos amores.
A nova edição também conta com nomes como os influenciadores Cristal Feliz, Aryan Almeida, Álec Guímel e Matheus Freire; os jogadores de futebol André Pereira e Polidoro Júnior, além da cantora Clau, a bailarina Laís Melo e a veterana Martina Sanzi, que retorna após participar de duas temporadas anteriores da franquia.

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