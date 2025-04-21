Lúcio, João Paulo e Stefany? Descubra os nomes verdadeiros dos famosos do ES

Alemão do Forró, Chay Suede e Morenna. Qual será o nome verdadeiro deles? Crédito: Fernando Madeira/Instagram/@morenna/@maykonvaz/Lucas Teixeira/Globo

Silva, Budah, Alemão do Forró, Chay Suede e WC no Beat estão entre os nomes mais conhecidos da música e da televisão no Espírito Santo. Cada um, em algum momento da carreira, escolheu uma nova forma de se apresentar ao público.

Às vezes por estilo, por apelo comercial ou simplesmente por gosto pessoal, os nomes artísticos acabam se tornando mais lembrados do que os que constam no RG. Afinal, muitas vezes eles viram marcas. Mas por trás desses nomes existem histórias, raízes e identidades que nem todo fã conhece.

Silva - Lúcio Silva de Souza

O cantor e compositor, que levou o nome do Espírito Santo para os grandes festivais, se chama, na verdade, Lúcio Silva de Souza. “Silva”, como ficou conhecido, simplificou o nome de família e criou uma identidade minimalista, sofisticada e sonora - como sua música.

Silva se chama Lúcio Silva de Souza Crédito: Jorge Bispo

WC no Beat - Weslley Costa

O produtor musical capixaba que virou referência no trap e no funk tem um nome bem mais formal fora do estúdio: Wesley Costa. Ele escolheu a sigla “WC” com as iniciais do nome e adicionou o “no Beat” para marcar seu papel essencial nas batidas que dominam os charts nacionais.

WC no Beat virou referência no trap e no funk Crédito: Wilmore Oliveira

Budah - Brenda Rangel

Um dos grandes nomes do rap nacional, a cantora de Cariacica Budah foi registrada como Brenda Rangel. Foi ao ingressar no mundo das rimas e do grafite capixaba que a voz marcante decidiu adotar o nome artístico. Com referências que transitam entre o R&B e o hip hop, Budah imprime personalidade em suas letras.

A cantora de Cariacica Budah foi registrada como Brenda Rangel Crédito: Reprodução/Youtube/COLORS

Alemão do Forró - Werner Niero

Apesar do apelido, ele é capixaba da gema. Werner Niero, seu nome verdadeiro, ficou conhecido como “Alemão” por causa dos traços físicos - e o “do Forró” veio do ritmo que o consagrou. O nome virou marca registrada no Espírito Santo e no circuito do forró eletrônico.

Alemão do Forró na verdade se chama Werner Niero Crédito: Reprodução/Instagram

Chay Suede - Roobertchay Domingues da Rocha Filho

Antes de fazer sucesso nas novelas, filmes e virar queridinho da TV, Chay atendia por Roobertchay Domingues da Rocha Filho. Durante entrevista ao programa Lady Night, da apresentadora Tatá Werneck, o capixaba disse que a origem do seu nome foi uma invenção do avô. Já o “sobrenome” teve como inspiração o filme "Johnny Suede", estrelado por Brad Pitt.

O sobrenome de Chay Suede teve como inspiração o filme "Johnny Suede", estrelado por Brad Pitt. Crédito: Lucas Teixeira/Globo

KN de Vila Velha - Kauan Portela

​O DJ KN de Vila Velha, conhecido por seus beats únicos e presença marcante na cena do funk capixaba, atende pelo nome de Kauan Portela. Natural de Vila Velha, ele tem se destacado por produções que viralizam nas redes sociais, como o hit "Senta pro Trem", e por colaborações com outros artistas do gênero. Seu nome artístico, "KN", é uma abreviação de suas iniciais, reforçando sua conexão com a cidade e com a cultura local.

Seu nome artístico, "KN", é uma abreviação de suas iniciais Crédito: Reprodução/Instagram/@kndevilavelhadj

Noventa MC - João Paulo Soares

O rapper capixaba Noventa MC, conhecido por sua presença marcante nas batalhas de rima e pelos versos afiados, se chama João Paulo Soares. Apesar de o público o conhecer como Noventa, João carrega na identidade a mesma força que transmite em suas letras: uma mistura de vivência, crítica social e identidade periférica.

Ele é conhecido por sua presença marcante nas batalhas de rima Crédito: Amanda Bolonha

Morenna - Stefany Senna Kulnis

​A cantora capixaba Morenna, nascida Stefany Senna Kulnis, é um dos nomes em ascensão no pop nacional. Natural de Vila Velha, ela iniciou sua trajetória musical no grupo Solveris, explorando gêneros como R&B, soul e hip hop. Em 2019, lançou-se em carreira solo, mesclando influências do pop internacional com elementos da música brasileira.

A cantora Morenna se chama Stefany Senna Kulnis Crédito: Fernando Madeira

Bil Araújo - Arcrebiano de Araújo

​O ex-BBB Bil Araújo, que ganhou notoriedade ao participar da 21ª edição do reality show, na verdade se chama Arcrebiano de Araújo Silva. Natural de Vila Velha, Bil revelou que seu nome incomum é resultado de um erro de cartório: o nome pretendido era Clebiano, mas foi registrado como Arcrebiano.

Bil Araújo revelou que seu nome incomum é resultado de um erro de cartório Crédito: Instagram/@bilaraujjo

Chica Chiclete - Francisco Spala

​A drag queen Chica Chiclete, uma das figuras mais emblemáticas do Espírito Santo, é interpretada por Francisco Spala. Nascido em São Paulo em 1968, Francisco cresceu no Espírito Santo, onde iniciou sua trajetória artística e ativista. Ao direcionar sua arte para o humor, criou a personagem Chica Chiclete, que se tornou sinônimo de irreverência e militância LGBTQIA+ no estado.

Chica Chiclete é uma das figuras mais emblemáticas do Espírito Santo Crédito: Meuri Ribeiro

Bero Costa - Bernardo Costa

Direto da cena capixaba do funk, o DJ Bero Costa é, na certidão, Bernardo Costa. O nome artístico é uma simplificação do primeiro nome com sobrenome, mas com pegada identidade forte. Com uma carreira que cresce a cada batida, ele tem se destacado por suas produções e parcerias com nomes da nova geração.

