Ingressos para o Boom Rap Festival em Cariacica vão de R$ 60 a R$ 400

Matuê e Orochi estarão no ES Crédito: Instagram/@matue e @orochi

O Boom Rap Festival está de volta em 2025! Considerado um dos maiores eventos do gênero no Espírito Santo, o festival inicia a venda para sua segunda edição nesta quarta-feira (5), ao meio-dia. Prometendo uma experiência imersiva na cultura do rap e do trap, o evento chega para celebrar a força da música em terras capixabas.

A segunda edição do Boom Rap Festival vai rolar no dia 7 de junho, no estádio Kleber Andrade. O line-up de peso já confirmou Matuê, Orochi, Major RD e Oruam. O rapper capixaba e embaixador do evento, César MC, também estará presente. “Dia 7 de junho vamos estar em campo com um show pesado no festival”, afirmou César.

Os ingressos custam entre R$ 60 (meia), no setor Boomrap, e R$ 400 (inteira), no setor Redzone. Segundo um dos organizadores do evento, Diego Santório, a edição deste ano promete ser ainda maior. Confira abaixo o mapa do evento:

Mapa do Boom Rap Festival Crédito: Reprodução/Instagram/Boom Rap Festival

“Mais que um festival, é uma experiência. O Boom Rap desde a primeira edição tem se consagrado como a casa da cultura rapper e no ano passado 25 mil pessoas estiveram conosco. Cada show foi pensado cuidadosamente, para que o público se sinta acolhido e pertencente. O line up está incrível, aguardem que vem muita coisa boa por aí”, afirma Diego.

Conheça mais das atrações confirmadas até o momento, para o Boom Rap Festival:

Matuê

Símbolo do rap/trap brasileiro, Matuê despontou para o estrelato com os singles "Anos Luz", lançado em 2017 e pelo álbum "Máquina do Tempo" lançado em 2020. O último álbum lançado, o "333”, que atingiu a marca top 50 nas plataformas de streaming.

Orochi

Conhecido como o rei das rimas, Orochi se tornou destaque nacional por roubar a cena nas batalhas de rima e escreveu o nome na história do rap brasileiro ao se consagrar campeão nacional de freestyle em 2015. O cantor dono dos sucessos “Amor de Fim de Noite”, “Assaut” e “Mesma História”.

Major RD

Artista conhecido pela versatilidade, Major RD tem como marca registrada, trazer em no rap, suas experiências de vida. Com uma carreira de sucesso, já emplacou hits como “Corporação Cápsula” e “Favela Vive 5”.

Oruam

Um dos grandes nomes do rap, Oruam é a voz por trás dos singles “Papo de Augustinho”, “Rolé na Favela de Neve” e a “Poesia Acústica 15”. O cantor conta com 11 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, tendo alcançado a marca de rapper mais ouvido por diversos meses consecutivos.

César MC

Rapper capixaba, César MC conquistou emociona o público com letras poéticas e reflexivas. O artista se tornou conhecido com o hit “Canção Infantil” e desde então, tem sido destaque no cenário nacional. Seu último lançamento é o famoso álbum “Ligações Estranhas”.

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