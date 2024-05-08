O rapper Orochi, de 25 anos, divulgou em seu Instagram algumas mobilizações que tem organizado em prol das vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

Em um dos posts, o músico mostrou ter 'esvaziado' uma farmácia, comprando todos os produtos à venda a fim de destiná-los ao povo gaúcho. "Enchendo um caminhão com produtos de higiene e remédios", detalhou Orochi, exibindo as prateleiras vazias do estabelecimento, em meio aos itens empacotados.

O rapper encheu também um caminhão com vários galões de águas, prestes a serem transportados até o Rio Grande. "Estou chegando forte, Sul! Vocês sempre me receberam bem. Agora é hora de eu retribuir!"

Orochi esvazia farmácia e destina produtos às vítimas de enchentes no RS Crédito: Divulgação/Instagram